Які продукти знижують холестерин: список від Наталії Самойленко

Відома дієтологиня Наталія Самойленко розповіла у своєму блозі, які саме продукти знижують холестерин.

За її словами, холестерин необхідний для нормальної роботи людського організму. Ми звикли ділити холестерин на два типи – хороший та поганий. Та для нашого організму важливий баланс, адже без холестерину нам буде важко існувати.

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Холестерин необхідний нам для вироблення:

вітаміну D;

кортизолу;

естрогену;

тестостерону;

відіграє важливу роль в діяльності нервової та імунної системи.

Та якщо у нас підвищений холестерин, то це не дуже добре, і нам доводиться від нього позбавлятися. Знизити холестерин в нашому організмі допоможуть певні продукти, які виділила дієтологиня Наталія Самойленко.

Мигдаль є корисним для здоровʼя серця та містить багато розчинної клітковини, а це допомагає знизити рівень холестерину.

У гречці міститься клітковина, флавоноїди та біоактивні пептиди, які знижують рівень високого холестерину.



Для зниження холестерину корисно вживати гречку / Фото Pexels

Вживання яблук підвищує здоровий рівень ліпідів у крові. А от авокадо містять фітостероли, які нейтралізують поганий холестерин, що надходить в організм з їжею. Квасоля зв’язує холестерин і перешкоджає його всмоктуванню в кров.



Риба та морепродукти також позитивно впливають на зниження поганого холестерину. Лосось, тунець, скумбрія, форель, сьомга, палтус, оселедець містять багато протизапальних омега-3, які уповільнюють розвиток жирових бляшок на стінках судин і знижують рівень холестерину.

Наталія Самойленко зазначає, що для повноцінної поживної дієти, вам не варто забувати про фізичну активність, старатися спати не менше 7 годин на добу, обмежити вживання алкоголю та підтримувати здорову масу тіла. Ці фактори є важливими для контролю рівня холестерину.