З роками вуглеводи заробили не дуже добру репутацію, тоді як дієти із низьким рівнем вуглеводів вважаються найкращими для схуднення. Втім, цей макроелемент не тільки смачний, але і може забезпечити одні з найбільш корисних поживних речовин, що потрібні організму для того, щоб залишатися здоровими. І дієтологиня Френсіс Ларджман-Рот поділилася списком продуктів, що будуть для вас найбільш корисними.

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Банани

Якщо ви полюбляєте банани, тоді чудова новина для вас: ці фрукти є одним з найбагатших джерел здорового крохмалю. У одному стиглому плоді міститься 4,7 грама, а у більш зеленому – аж 12,5 грама.

Окрім того, банани дуже багаті на клітковину, що допомагає пригнічувати апетит, і в одному середньому банані можна знайти приблизно 3 грами цієї речовини. Також у фруктах можна знайти амінокислоту триптофан, яка перетворюється на серотонін, що допомагає мозку розслабитися та покращити настрій.

Картопля

Можна довго сперечатися про користь картоплі для організму, проте у ній і справді міститься чимало поживних речовин. Окрім клітковини та стійкого крохмалю, у картоплі є також інгібітор протеїнази – природної хімічної речовини, яка пригнічує апетит та сприяє ситості.

До того ж картопля є неймовірно універсальним продуктом, який є і доступним, і дуже ситним. Також ви можете запам'ятати для себе, що зварена, а згодом охолоджена картопля матиме більший вміст стійкого крохмалю. Це також працює і для деяких інших продуктів – а саме макаронів та рису.



Картопля містить корисний крохмаль / Фото Pexels

Вівсянка

Вівсяна каша недарма вважається класичним і надзвичайно корисним сніданком. Важко перерахувати усі корисні речовини, що можна у ній знайти – зокрема, вона містить чимало розчинної клітковини та бета-глюкану і може допомогти знизити рівень холестерину та цукру у крові. Окрім того, бета-глюкан також сприяє розвитку здорових бактерій у кишківнику та збільшує почуття ситості.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Містяться у вівсянці і чимало антиоксидантів, що можуть знижувати артеріальний тиск, покращувати кровотік та зменшувати запалення.

Кіноа

Кіноа – це фактично суперфуд, адже є неймовірним джерелом рослинного білка. Всього у одній чашці кіноа міститься 8 грамів білка та фактично половина рекомендованої порції клітковини на день.

Природно, у кіноа немає глютену, але є усі 9 незамінних амінокислот, які організм не може виробляти самостійно.

Коричневий рис

Такий сорт рису є цілозерновим продуктом, тож засвоюється повільніше, ніж білий рис та має менший вплив на рівень цукру в крові. Окрім того, вживання коричневого рису замість білого може призвести до схуднення та зменшення індексу маси жиру в організмі.