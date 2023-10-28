Ось як фільми жахів впливають на ментальне здоров'я

Наближається Гелловін, і чимало людей любить відсвяткувати цей день переглядом страшних фільмів. Можливо, ви переймаєтеся, чи не матимуть вони довготривалих наслідків на ваше здоров'я? Що ж, вчені знайшли відповідь.

Вчені вже протягом деякого часу вивчають вплив контрольованого страху на психічну стійкість, і нещодавно дійшли до висновку, що він може покращити ваше ментальне здоров'я. Про результати експерименту розповів професор Матіас Клазен.

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Як страх впливає на психіку

Що ж, чудові новини для шанувальників Гелловіну – можна спокійно дивитися фільми жахів, і це не тільки не погіршить ваше здоров'я, але й навпаки, підвищить психічну стійкість. Данські дослідники з лабораторії рекреаційного страху вже протягом тривалого часу досліджували, чому люди отримують задоволення від перегляду фільмів жахів, і вони дійшли до дуже цікавих висновків.

Виявляється, контрольована доза страху діє майже як вакцина, і це допомагає виробити толерантність до нього у майбутньому.

Стратегії регулювання страху, які ви використовуєте під час перегляду страшного фільму або перебуваєте в будинку з привидами, точно такі ж, як і в реальній життєвій ситуації,

– поділився професор Матіас Клазен.



Страх може бути корисним / Фото Pexels

І так ви можете покращити та натренувати свою внутрішню сенсорну систему та навички регуляції емоцій. Окрім того, ви краще розумітимете реакції свого організму, а це також буває корисним.

Наприклад, у ході дослідження, в якому взяли участь понад 300 учасників, виявилося, що люди, які дивилися фільми жахів, були психічно стійкішими під час першого карантину через Covid-19. Також регулярний перегляд фільмів, що показують соціальні потрясіння, зробив деяких учасників більш готовими до пандемії.