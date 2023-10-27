Виявляється, місця, у яких у вашому тілі накопичується жир, залежать від дуже багатьох факторів: наприклад, генетика, стать, гормони, спосіб життя та вік. Про те, як втратити жир на стегнах, розповіла дієтологиня Вероніка Джонсон.

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Скоротіть споживання калорій

Один з найкращих способів позбутися зайвого жиру у певній зоні – це схуднути в усьому тілі. Тож для цього вас варто скоротити споживання калорій та переконатися, що ви спалюєте їх більше, ніж споживаєте. Таким чином ви точно досягнете своєї мети.

Втім, експерти попереджають, що вагу варто втрачати безпечним та стабільним темпом. Окрім того, ви не маєте відчувати голод, натомість відмовтеся від оброблених висококалорійних продуктів: солодкої газованої води, фаст-фуду, смаженої їжі тощо.

Дотримуйтеся збалансованої дієти

Звісно, ще один спосіб позбутися зайвого жиру на стегнах – це надавати пріоритет поживним продуктам. Намагайтеся споживати протягом дня більше овочів, фруктів, цілозернових продуктів та бобових, наприклад, сочевиці, гороху та квасолі.

Споживайте більше клітковини

Клітковина – це надзвичайно корисна поживна речовина, яка допомагає нормалізувати травлення та скинути кілька зайвих кілограмів. Більшість дорослих, на жаль, не вживає достатню кількість клітковини, а саме 22 – 34 грами на день.

Переконайтеся, що ви їсте достатньо фруктів та овочів, які багаті на цю речовину.



Клітковина корисна для схуднення / Фото Pexels

Залишайтеся зволоженими

Вживання великої кількості води – це те, що може допомогти вам втратити зайву вагу. Це не тільки запобігає зневодненню, але й допомагає організму працювати гладко. Саме вода стимулює чимало функцій у організмі, і одна з них – спалювання жиру; також вода може стимулювати ваш метаболізм та зменшити апетит.

Дорослим людям рекомендують вживати від 6 до 8 чашок рідини на день, тож намагайтеся дотримуватися цієї норми.

Займайтеся аеробікою

І, звісно ж, вам варто пам’ятати і про те, що не існує чарівного рішення, яке би допомогло вам позбутися жиру на стегнах. Те, що вам потрібне – це комплексний підхід та поєднання фізичних вправ і збалансованого, правильного харчування. Тільки це допоможе не тільки ефективно скинути вагу, але й втримати її у довгостроковій перспективі.

І те, що ви можете спробувати – це регулярна аеробіка. Експерти радять займатися щонайменше 150 хвилин на тиждень.