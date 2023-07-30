Морква може бути шкідливою: побічні реакції, які ви маєте знати
Джерело:Stylecraze
Всі ми знаємо про корисні властивості моркви, втім у неї є також побічні ефекти, тож вживати її в надлишку не варто.
Морква є одним із найздоровіших продуктів, якими ви можете перекусити. Втім таки варто звертати увагу на негативні реакції, які вона може спричинити. З’їдайте в день 3-4 морквини, щоб не зашкодити організмові.
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Надлишок вітаміну А
Люди, які занадто багато вживають моркви, можуть отримати забагато вітаміну А в своєму організмі. Гіпервітаміноз може викликати втрату апетиту, нудоту, блювання, діарею, випадання волосся, втому та носову кровотечу.
Хронічна токсичність вітаміну А може вражати багато систем органів. Він може перешкоджати формуванню кісток, що призводить до послаблення кісток та переломів. Тривала токсичність вітаміну А також може вплинути на функцію нирок.
Морква може шкодити / Фото з Блог Таблиця Калорійності
Алергія
Алергія на моркву може торкнутися понад 25% людей із харчовою алергією. Симптоми алергії на моркву включають свербіж, кропив'янку, висипання на шкірі або набряк губ, а також подразнення очей і носа.
Метеоризм
Деяким людям моркву важко перетравити, і це призводить до розладу шлунка або спазмів шлунка. Якщо ви з’їсте занадто багато моркви, це може призвести до метеоризму (газів у животі).Досі у пошуках перевірених часом препаратів з доказовою ефективністю та мінімальним негативним впливом? Німецька компанія Heel вже про це подбала. Обирайте найкраще для себе та своїх рідних.
Знебарвлення шкіри
Вживання в їжу занадто великої кількості моркви може спричинити стан, який називають каротинемією. Це викликано занадто великою кількістю бета-каротину в крові, що викликає або помаранчеве забарвлення шкіри або сечі, або те й інше.
Каротинемія вкрай малоймовірна, якщо тільки ви не перебуваєте на строгій дієті, при якій ви повинні їсти занадто багато моркви протягом тривалого часу. Одна середня морква містить близько 4 міліграмів бета-каротину. Споживання більше 20 міліграмів бета-каротину щодня протягом кількох тижнів може спричинити зміну кольору шкіри.