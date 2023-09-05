Кому не можна їсти сливу: фрукт протипоказаний певній категорії людей
Джерело:фейсбук Світлани Фус
Сливи є доволі корисними фруктами, втім надмірне споживання може призвести до певних негативних наслідків. Саме тому варто знати, кому можна вживати сливи, а от кому краще від них відмовитися.
Початок осені – розпал сезону слив. Щоб уникнути будь-яких проблем зі здоров’ям, прислухайтеся до рекомендацій дієтологині Світлани Фус, яка зазначає, кому ж саме варто відмовитися від смачного фрукту.
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Надмірне вживання слив небезпечне навіть для здорової людини. Діарея, підвищення кислотності в шлунку та печії виникають рідко. У більшості випадків шкода від фруктів пов'язана з неадекватністю їх вживання,
– зазначила дієтологиня.
Слива протипоказана певній категорії людей:
- при цукровому діабеті та ожирінні через високий рівень глюкози та фруктози в продукті;
- протипоказання в період загострення гастриту з підвищеною кислотністю;
- індивідуальна непереносимість;
- годування мам, оскільки вживання сливи може викликати діарею та коліки у немовлят.
Сливи не можна вживати певним категоріям людей / Фото з Pexels
Сливи для дітей
Додавати сливи в раціон варто з обережністю – як в натуральному, так і сушеному вигляді. Якщо діти з’їдають велику кількість слив, то ймовірно, у них станеться розлад шлунку, а також больових відчуттів в епігастральній ділянці (область у центральній частини живота, що лежить нижче грудини та над пупком).
Дітям до 3-ох років не рекомендують вживати свіжі сливи. Педіатри дозволяють додавати невелику кількість сливового пюре в кашу та домашній сир.