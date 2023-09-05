Кому нельзя есть сливу: фрукт противопоказан определенной категории людей
Источник:фейсбук Светланы Фус
Сливы довольно полезные фрукты, впрочем чрезмерное потребление может привести к определенным негативным последствиям. Именно поэтому следует знать, кому можно употреблять сливы, а вот кому лучше от них отказаться.
Начало осени – разгар сезона слив. Чтобы избежать каких-либо проблем со здоровьем, прислушайтесь к рекомендациям диетологини Светланы Фус, которая отмечает, кому же именно стоит отказаться от вкусного фрукта.
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Чрезмерное употребление слив опасно даже для здорового человека. Диарея, повышение кислотности в желудке и изжоге возникают редко. В большинстве случаев вред от фруктов связан с неадекватностью их употребления,
– отметила диетология.
Слива противопоказана определенной категории людей :
- при сахарном диабете и ожирении из-за высокого уровня глюкозы и фруктозы в продукте;
- противопоказания в период обострения гастрита с повышенной кислотностью;
- индивидуальная непереносимость;
- кормление мам, поскольку употребление сливы может вызвать диарею и колики у младенцев.
Сливы нельзя употреблять определенным категориям людей / Фото из Pexels
Сливы для детей
Добавлять сливы в рацион следует с осторожностью – как в натуральном, так и в сушеном виде. Если дети съедают большое количество слив, то вероятно у них произойдет расстройство желудка, а также болевых ощущений в эпигастральной области (область в центральной части живота, лежащая ниже грудины и над пупком).
Детям до 3-х лет не рекомендуют употреблять свежие сливы. Педиатры позволяют добавлять небольшое количество сливового пюре в кашу и творог.