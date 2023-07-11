Ось що станеться, якщо їсти фаст-фуд кожного дня

Багато людей вживають вуличну їжу чи замовляють доставку фаст-фуду, бо не мають часу готувати. Інші ж їдять його через те, що він надзвичайно запашний і смачний. Проте у довготривалій перспективі фаст-фуд може нашкодити здоров'ю.

Ви, ймовірно, знаєте, що тривале вживання нездорової їжі, насиченої жирами, вуглеводами та цукром може погіршити й фігуру, і загальний стан організму. Та ви навіть не підозрюєте, до яких фатальних наслідків призведе щоденне поїдання бургерів, картоплі-фрі та солодких газованих напоїв.

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Чому не варто їсти фаст-фуд щодня

Погана репутація фаст-фуду спричинена тим, що він містить надзвичайно багато натрію та цукру. І хоча останнім часом ресторани швидкого харчування пропонують ширший вибір "здорових" страв, чимало з них також містять шкідливі речовини, про які ви й не підозрюєте.

Фаст-фуд створений, щоб бути зручною, швидкою та недорогою їжею для людей, які подорожують. Але виявилося, що багато людей зараз вживають фаст-фуд так само, як ми використовуємо ресторани – не просто "іноді",

– поділилася дієтологиня Рейчел Гаргано.

Втім, лікарі переконані, що фаст-фуд не принесе великої шкоди, якщо його вживати помірно і поєднувати з збалансованим раціоном, багатим на овочі та фрукти. Та проблема в тому, що в індустрії фаст-фуду продукти навмисно роблять надзвичайно смачними й запашними за допомогою великої кількості олії, цукру та ароматизаторів, і через це до нього хочеться повертатися знову і знову.

Та якщо ви їстимете фаст-фуд щодня, перш за все постраждає ваше серце. Якщо ви їстимете по гамбургеру навіть раз на тиждень, це вже значно підвищить ризик серцево-судинних захворювань. Уникати фаст-фуду варто і жінкам у постменопузі, адже він у них підвищує ймовірність смертності від усіх причин.

Також їжа з ресторанів швидкого харчування може призвести до виникнення діабету 2-го типу.

Промисловість прагне зробити фаст-фуд легким для споживання. Це означає менше жування, менше клітковини та більше жиру. Якщо ви можете з'їсти його швидше, це означає, що ви з'їсте його більше,

– розповіла Рейчел Гаргано.



Фаст-фуд може призвести до виникнення діабету / Фото Pexels

Постраждає від частого вживання жирної їжі й ваш кишківник. Річ у тому, що у фаст-фуді майже немає клітковини, яка потрібна для організму. Окрім того, вона збалансовує рівень цукру в крові та допомагає довше залишатися ситими.

Клітковина важлива для підтримки розвитку колоній корисних для нас бактерій і навіть може допомогти запобігти росту хвороботворних бактерій. Якщо ви не любитель регулярно готувати овочі, тоді обирайте фаст-фуд, який включає овочі,

– стверджує дієтологиня.

Зважайте й на те, що жирна їжа, особливо пізно ввечері, може також негативно вплинути на сон та підвищити тривожність і рівень стресу.