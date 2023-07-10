Утримайтеся від манго при травних розладах та діареї (проносний ефект від плоду лише посилить проблему), захворюваннях підшлункової залози (панкреатит), гострому запаленні шлунка (гастрит) чи печінки (гепатит).

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Манго не рекомендовано поєднувати з алкогогем. М’якоть плодів ускладнює виведення етилового спирту з організму, тому його не слід поєднувати зі спиртними напоями.



Якщо вживати фрукт у великих кількостях – може статися розлад шлунку. Ви отримаєте біль у животі, злуття і пронос. Медики радять вживати лише одне манго на день.



Кілька причин, чому манго може бути шкідливим / Фото з Todo Wafi

Батькам варто звернути увагу на те, що фрукт не варто давати дітям до 3 років. І хоч цей фрукт м’який, малюкам він зовсім не рекомендований у такому маленькому віці.

Що цікаво, фрукт може принести шкоду людям, у яких хронічна подагра. Також манго може завдати шкоди, якщо з’сти його недостглим. Тоді фрукт може викликати подразнення шлунка та дихальних шляхів.

Людям з діабетом та зайвою вагою (в тому числі ожирінням) слід відмовитися від висушених плодів. В іншому випадку, ви зіткнетеся з різкими стрибками цукру.