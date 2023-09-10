Відмовтеся від алкоголю на 30 днів: ось, що з вами відбудеться

Якщо ви відмовитеся на місяць від алкоголю, то це принесе користь вашому організмові. Окрім того, відмова від спиртних напоїв принесе переваги фізичному та психічному здоров’ю.

Про переваги відмови від алкоголю розповіла медична директорка Американської ради з медицини ожиріння Рекха Кумар.

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Для тих хто помірно п’є алкоголь, місячна перерва не сильно вплине на їхній організм, а от ті хто алкоголем зловживають побачать помітні результати впродовж місяця.

Відновиться пошкоджена печінка

Якщо ви перестанете пити алкоголь, то печінка відновить свої звичні функції та почне розщеплювати токсини, які виробляє організм.

Зменшиться ризик серцевих захворювань

Дослідження 2022 року показало, що споживання алкоголю в помірних кількостях для людей віком до 40 років не приносить користі для здоров’я, а лише ризики.

Усім, хто турбується про здоров’я серця, лікар Амітава Дасгупта рекомендував зменшити споживання алкоголю та збільшити фізичну активність, яка також підвищує рівень хорошого холестерину.

Зменшиться ризик розвитку раку

Ризик розвитку раку, пов’язаного з алкоголем, зростає, чим більше алкоголю вона регулярно вживає з часом.

Дані за 2013 рік, опубліковані в American Journal of Public Health Trusted Source, підрахували, що близько 3,5% смертей від раку в США були пов’язані з алкоголем.

Можна швидше схуднути

Надмірне споживання алкоголю може спричинити збільшення ваги, а це означає, що відмова від алкоголю може призвести до втрати ваги.

"Якщо люди, які сильно п’ють, припиняють пити алкоголь на тривалий період часу, вони можуть помітити втрату ваги, зменшення жиру в животі", – зазначив лікар.

Покращаться розумові здібності

Найкраще уникати алкоголю молодим людям до 21 року, оскільки вживання алкоголю може погіршувати пам’ять та розвиток мозку.

Покращиться сон

Дослідження показують, що вживання великої кількості алкоголю перед сном призводить до уповільненого засинання та погіршення сну низької якості.