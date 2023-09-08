Найчастіше ми помічаємо зморшки, коли сміємося. І все б нічого, якби це не помічали на собі молоді дівчата, яким до 30 років. Лікар Сомнатх Гупта з міста Гайдарабат, що в Індії, розповідає, що на зморшки здебільшого впливають продукти.

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Не існує якогось одного продукту, який викликає старіння шкіри, деяка сукупність певних продуктів можуть сприяти передчасному старінню через їх вплив на загальний стан здоров'я і шкіри,

– зазначив лікар.

Які продукти сприяють старінню шкіри

За словами Крити Бхандарі – лікарки дерматології та косметології, засновниці клініки Orijine, є кілька причин, через які певні продукти можуть сприяти старінню шкіри або прискорювати його.

Запальні продукти : продукти з високим вмістом цукру, шкідливих жирів та оброблених вуглеводів можуть спричинити запалення в організмі. Це запалення може прискорити старіння шкіри, що призводить до появи зморшок та зниження еластичності шкіри.

: продукти з високим вмістом цукру, шкідливих жирів та оброблених вуглеводів можуть спричинити запалення в організмі. Це запалення може прискорити старіння шкіри, що призводить до появи зморшок та зниження еластичності шкіри. Вільні радикали : деякі продукти при приготуванні на сильному вогні створюють шкідливі молекули, які називаються вільними радикалами. Вони можуть завдати шкоди клітинам вашої шкіри та колагену, через що ви швидше будете виглядати старшими.

: деякі продукти при приготуванні на сильному вогні створюють шкідливі молекули, які називаються вільними радикалами. Вони можуть завдати шкоди клітинам вашої шкіри та колагену, через що ви швидше будете виглядати старшими. Чутливість до сонця. Деякі продукти, такі як селера та цитрусові, містять сполуки, які називаються псораленами, які можуть зробити вашу шкіру більш чутливою до сонячного світла. Це може збільшити ризик сонячних опіків та пошкоджень шкіри.

5 продуктів, які прискорюють старіння шкіри

Кофеїн

Лікар Гупта зазначає, що хоч помірне споживання кофеїну ж безпечним, надмірне його споживання може призвести до зневоднення, а відтак, до тьмяної, сухої та старіючої шкіри.



Кофеїн у великих дозах пришвидшує старіння / Фото Nutrition 360

Продукти з високим вмістом цукру

Надмірне споживання цукру може призвести до процесу, званого глікуванням, при якому молекули цукру зв'язуються з волокнами колагену та еластину в шкірі, роблячи їх жорсткими та менш гнучкими. Лікар Гупта каже, що це може призвести до появи зморшок і провисання шкіри.

Оброблені та смажені продукти

Ці продукти часто містять шкідливі жири та високий рівень натрію, що може призвести до запалення в організмі. Хронічне запалення може прискорити старіння шкіри, руйнуючи колаген та еластин. Оброблене м’ясо, бекон і ковбаси можуть прискорити старання шкіри, пошкодивши колаген і еластин.

Алкоголь

Надмірне вживання алкоголю може призвести до зневоднення шкіри, а це в свою чергу призведе до сухості та появи тонких ліній. Лікар зазначає, що алкоголь може розширювати кровоносні судини, які викликають почервоніння на шкірі.

Трансжири

Продукти, багаті на ці шкідливі жири, можуть сприяти запаленню та пошкоджувати природний бар'єр шкіри, роблячи її більш сприйнятливою до факторів навколишнього середовища, таких як УФ-випромінювання.