Кому не можна їсти журавлину: яку небезпеку таїть популярна ягода

Всі ми знаємо про користь від червоної ягідки журавлини, втім варто пам’ятати, що вживати її можна не всім.

Зверніть увагу, що людям, які страждають на захворюваність печінки, вживати в їжу журавлину категорично заборонено, пише 24 Канал. Не варто їсту журавлину людям, у яких підвищена кислотність шлункового соку.

Цікаво Цим людям не можна їсти шпинат

Лікарі не радять вживати журавлину при захворюваннях дванадцятипалої кишки та стінок шлунка, а також при схильності до алергічних реакцій (аспірину або ацетилсаліцилової кислоти). Похідне саліцилової кислоти також міститься в журавлині та може викликати алергічну реакцію - свербіж у роті, нежить, чхання.

Людям, які мають гастрит також протипоказано вживати журавлину. Обмежити споживання журавлини варто тим, хто страждає від нападів подагри та в період загострення сечокам’яної хвороби.



Журавлина є шкідливою для певної категорії людей / Фото з Fermer blog

Всім хто страждає на сечокам’яну хворобу не можна журавлину разом з продуктами, в яких міститься велика концентрація щавлевої кислоти (щавель, шпинат, томати, петрушка, буряк), оскільки журавлина посилює виділення із сечею її солей (оксалатів).

Якщо ви приймаєте антикоагулянти (наприклад, варфарину, дабігатрану), то журавлину вживати не варто, оскільки ці ягоди розвіджують кров, посилюють їхню дію, а це може призвести до підвищеної кровоточивості. Всім хто має ослаблену емаль також не рекомендується їсти журавлину.

Занадто велике споживання ягід може спричинити розлад кишківника і призвести до здуття живота, діареї тощо.