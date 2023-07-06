Кому нельзя есть клюкву: какую опасность таит популярная ягода

Все мы знаем о пользе от красной ягодки клюквы, впрочем, стоит помнить, что употреблять ее можно не всем.

Обратите внимание, что людям, страдающим заболеваемостью печенью, употреблять в пищу клюкву категорически запрещено, пишет 24 Канал. Не стоит съедать клюкву людям, у которых повышена кислотность желудочного сока.

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Врачи не советуют употреблять клюкву при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и стенок желудка, а также при склонности к аллергическим реакциям (аспирину или ацетилсалициловой кислоте). Производное салициловой кислоты также содержится в клюкве и может вызвать аллергическую реакцию - зуд во рту, насморк, чихание.

Людям, которые имеют гастрит, также противопоказано употреблять клюкву. Ограничить потребление клюквы следует тем, кто страдает приступами подагры и в период обострения мочекаменной болезни.



Клюква является вредной для определенной категории людей / Фото из Fermer blog

Всем страдающим мочекаменной болезнью нельзя клюкву вместе с продуктами, в которых содержится большая концентрация щавелевой кислоты (щавель, шпинат, томаты, петрушка, свекла), поскольку клюква усиливает выделение с мочой ее солей (оксалатов).

Если вы принимаете антикоагулянты (например, варфарина, дабигатрана), то клюкву употреблять не следует, поскольку эти ягоды разводят кровь, усиливают их действие, а это может привести к повышенной кровоточивости. Всем имеющим ослабленную эмаль также не рекомендуется есть клюкву.

Слишком большое потребление ягод может повлечь за собой расстройство кишечника и привести к вздутию живота, диарее и т.д.