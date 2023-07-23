Ви цього не знали: що відбудеться, якщо вживати шоколад кожного дня

Білий, молочний і чорний шоколад мають різний склад інгредієнтів, і, як наслідок, їхні поживні властивості неоднакові.

Будь-який вид шоколаду може вписатися в загальну збалансовану схему харчування, втім важливо знати його користь для здоров'я від регулярного вживання.

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Покращить здоров’я вашого серця

Темний і молочний шоколад містять в какао флавоноїди – антиоксиданти. Вони мають різні переваги для здоров'я, включно з покращення здоров'я серця. В дослідження 2018 року, опублікованому в журналі "Огляди серцево-судинної медицини", було виявлено деякі перспективи в покращенні показників артеріального тиску при вживанні помірної кількості темного шоколаду кожні один-два дні.

Зменшить менструальні спазми

Темний шоколад багатший на магній. За даними Міністерства сільського господарства США, 50 грамів темного шоколаду містять 114 міліграмів магнію, що становить близько 35% рекомендованої дієтичної норми для дорослих жінок. Магній допомагає розслабити м'язи, зокрема слизову оболонку матки. Шоколад може допомогти полегшити менструальні спазми.



Що буде, якщо вживати шоколад кожного дня / Фото з Pexels

Підвищить рівень заліза

Згідно з дослідженням 2021 року, опублікованим у Journal of Nutrition, залізодефіцитна анемія зростає. Це може призвести до таких симптомів, як втома, слабкість і ламкість нігтів. Втім, темний шоколад є хорошим джерелом заліза.

50-грамова порція темного шоколаду містить 6 міліграмів заліза. Для порівняння: за даними Національного інституту здоров'я, жінкам у віці від 19 до 50 років потрібно 18 міліграмів заліза на день, а дорослим чоловікам – 8 міліграмів на день.

Покращить когнітивну функцію

Під час дослідження було виявлено, що щоденне вживання темного шоколаду впродовж 30 днів покращувало когнітивні функції учасників.



Що буде, якщо вживати шоколад кожного дня / Фото з Pexels

Збільшить ризик високого рівня холестерина

Білий і молочний шоколад містять велику кількість насичених жирів і доданих цукрів. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, надмірне споживання насичених жирів і доданих цукрів пов'язане з високим рівнем холестерину і підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.