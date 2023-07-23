У всіх людей є "жирова тканина", яка становить приблизно 10-25% від загальної маси тіла. Целюліт – це нормальна фізіологічна реакція на накопичення жиру, що виникає, коли колагенові волокна, які з'єднують жир зі шкірою руйнуються або розтягуються, тим самим даючи змогу жировим клітинам випинатися.

Читайте також Ви почнете їсти її щодня: 9 неймовірних властивостей вівсянки

Різноманітні харчові добавки, лосьйони та засоби для догляду за шкірою можуть тимчасово підтягнути зовнішній шар шкіри, але не вирішать головної проблеми.

Натомість треба зробити акцент на здоровому харчуванн та фізичній активності, які разом допоможуть в боротьбі з целюлітом. Зосередьте свою увагу на дефіциті калорій та збільшіть тренування.

Сочевиця

Сочевиця та інші бобові є відмінними джерелами клітковини. Вони викликають помірну втрату ваги у людей, які регулярно їх вживають, що було досліджено в систематичному огляді в Американському журналі клінічного харчування.

Груша

Вживайте грушу на перекус. Вона добре насичує організм, тим самим компесуючи велику порцію їжі, яку б ви могли з’їсти. Наріжте грушу до салату або їжте з вівсянкою.



Ці продукти боряться з целюлітом / Фото з Country Life

Авокадо

Авокадо може сприяти зменшенню ваги. Згідно з публікацією в журналі Nutrients, жінки, які регулярно вживали фрукти та овочі, зокрема авокадо, за чотири роки втратили більше ваги, ніж ті, хто не їв ці продукти.

Банани

Затримка рідини через високе споживання солі в раціоні може призвести до набряків, які можуть посилити появу целюліту. Банани широко відомі як джерело калію, мінералу, який пов'язаний із контролем набряклості.



Ці продукти боряться з целюлітом / Фото з Pexels

Батат

Батат володіє одними з найкорисніших для здоров'я властивостей, включаючи вміст вітаміну А. Солодка картопля також багата калієм, який може зменшити видимість целюліту, пов'язаного з надмірним споживанням натрію.

Вода

Хоч і вода не вважається їжею, втім вода з шматочками фруктів чи цитрусових допомагає вам підтримувати гідратацію тіла. Випивайте щодня добову норму води, щоб уникнути целюліту.