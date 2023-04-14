Така ходьба є ознакою швидкого старіння

Люди поділяються на два типи – ті, які завжди ходять повільно, і ті, які "літають", навіть коли не поспішають. Якщо ви відносите себе до другої категорії, маємо для вас хороші новини.

Ви не лише підтримуєте свій організм у тонусі та спалюєте зайві калорії! Розповідаємо, яку користь швидка ходьба принесе вам у майбутньому.

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Який зв'язок між ходьбою і старінням

Британські дослідники виявили, що швидкість ходьби може визначити, як швидко постаріє людина. Експеримент провели під керівництвом професора Террі Моффітта з Королівського коледжу в Лондоні та Університету Дюка в США.

Вдалось встановити, що повільний темп ходьби є індикатором швидкого старіння зрілих людей. Як це визначили? Проаналізували тисячу людей, яким було близько 45 років, і зрозуміли, що ті, хто рухається не швидко, має гірше розвинені м'язи, функції легенів, баланс тіла, силу хребта і зір.



Намагайтесь ходити швидко / Фото Pexels

Окрім цього, під "мікроскопом" опинились когнітивні здібності піддослідних. Ті, що ходили повільно, мали гірші інтелект, володіння мовою і моторикою. Якщо звести ці всі фактори до купи, то отримаємо не лише швидше старіння, а й високий ризик смертності.

Якщо ви розумієте, що ваші прогулянки відбуваються у повільному темпі, необхідно спробувати його збільшити. Якщо це складно, науковці радять спершу перейти на здорове харчування, відмовитися від шкідливих звичок і обстежити свій організм, щоб дізнатися показники артеріального тиску і рівня холестерину в крові.