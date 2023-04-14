Хоч він і важить всього 3 кілограми, але відповідає за наші відчуття, рухи і поведінку. Доктор медичних наук Майк Бол розповів, що не потрібно робити людям, особливо старшого віку, аби не нашкодити мозку.

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Що негативно впливає на мозок

Недосипання

Для мозку життєво важливо висипатися, адже це його підзаряджає та дозволяє відновитись. Недостатній нічний відпочинок може спровокувати забудькуватість, дратівливість чи депресію. Саме тому намагайтесь дотримуватися послідовного графіка сну і не дрімати вдень.

Недостатня соціалізація

Щоб залишатись здоровим до глибокої старості, необхідне спілкування. Варто розширювати мережу друзів та не боятись відвідувати різні групові заходи, гуляти з друзями чи просто телефонувати родичам. Соціалізація підтримує мозок у тонусі та покращує когнітивні функції. Дослідження кажуть, що міцні дружні відносини пов'язані з меншим зниженням когнітивних функцій з віком.



Дружба корисна для мозку, а алкоголь – ні / Фото Pexels

Забагато алкоголю

Згубна звичка – вживання великої кількості алкоголю. Це ускладнює роботу ділянок мозку, що відповідальні за пам'ять, рівновагу та мовлення, і не дозволяє їм на повну виконувати свою роботу. Будь-яка доза алкоголю не є корисною.

Сидячий спосіб життя

Це погано впливає не лише на мозок, а й на загальне самопочуття Якщо ви працюєте за столом або іншим чином проводите значну кількість часу, сидячи і не рухаючись, спробуйте бути більш активними, наприклад зайнятися домашніми справами або вирушити на прогулянку під час обідньої перерви,

– рекомендує доктор Бол.

Стрес

Важливо ефективно боротись зі стресом та іншими проблемами. У протилежному випадку це негативно вплине на ваш мозок. Перебування у постійному стані стресу регулярно активує центр страху у мозку. Це навіть може змінити його структуру й підвищити ризик появи психічних захворювань. Ба більше, рівень кортизолу буде регулярно підвищуватися, що може призвести до проблем зі сном, травленням та імунною системою.