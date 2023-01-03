Поганий сон і часті зміни настрою: ось про що кажуть ці симптоми

Взимку імунна система та організм загалом потребують особливої підтримки й турботи. Окрім теплого чаю з лимоном, вам знадобляться ще й вітаміни.

Нестача необхідних компонентів може тягнути за собою низку негативних симптомів, які погіршують якість життя та буденну роботу. Як розпізнати брак вітамінів та підтримати здоров'я, розповідаємо далі.

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Як виявити брак вітамінів

Брак деяких вітамінів та мінералів змушує організм працювати в експрес-режимі, а з часом він починає здавати позиції і проявляються перші симптоми. Втома, виснаження та вразливість до сезонних недуг не завжди пов'язані зі складним закінченням року чи проблемами на роботі. Причина може критись у раціоні.

Експерт з харчування Скотт Макдугал особливо рекомендує акцентувати взимку на вітаміні D, основним джерелом якого є сонячне світло. Саме він допомагає регулювати кількість кальцію та фосфату в організмі. Ці компоненти потрібні вашим кісткам, зубам та м'язам для підтримки, а також імунній системі. Першими ознаками дефіциту, за словами експерта, буде погіршення сну та різкі коливання настрою.

Дорослим і дітям, старшим одного року, потрібно 10 мікрограмів вітаміну D на день. Однак з вересня по березень, коли можливість отримати сонячне світло знижується, існує ризик розвитку таких станів, як рахіт, м'язова слабкість, поганий режим сну, випадання волосся та зміни настрою,

– застерігає Скотт Макдугал.

Люди, які страждають через побічні захворювання, можуть зіткнутись з куди сильнішими наслідками дефіциту. Взимку у деяких людей продукція мелатоніну збільшується, що призводить до розвитку сезонного афективного розладу. Серед симптомів є сонливість і низький рівень енергії.



Проводьте більше часу на свіжому повітрі / Фото Pexels

У пригоді можуть стати добавки вітаміну D, які відновлять баланс необхідних вітамінів, покращать настрій та додадуть енергії. Також допоможе відновити гарне самопочуття перебування на свіжому повітрі та збільшення кількості природного сонячного світла. Для цього обирайте робоче місце ближче до вікна та частіше гуляйте.

Є дві основні причини дефіциту вітаміну D: недостатня кількість вітаміну D або ваше тіло не засвоює його належним чином. Погане засвоєння вітаміну D може бути спричинене основними захворюваннями, зокрема хворобою Крона або муковісцидозом, оскільки кишківник безпосередньо уражений і не може засвоїти весь вітамін D з їжі. Так само, якщо у вас надмірна вага, високий рівень жиру може затримувати вітамін D,

– пояснює Скотт Макдугал.

При перших проявах дефіциту варто звернутись за консультацією до сімейного лікаря.