Користь та ефективність популярних челенджів, пов'язаних з харчуванням та спортом, журналістка 24 каналу оцінила разом з Богданом Шулаком, засновником та головним тренером клубу Shulak GYM.

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Kiat Jud Dai або китайський фітнес: 30-хвилинне тренування обіцяє супержироспалювальні результати

Це весело, ми робимо якусь спільну річ, танцюємо, отримуємо позитивні емоції, надихаємося. Чи буде надзвичайне жироспалення? Ні. Просто людина рухається і тратить калорії. Якщо робити це інтенсивно щодня протягом 30 хвилин, то це буде оптимально. Рекомендую раз в тиждень робити перерву: неділя вихідний, бо навіть при таких інтенсивних рухах можна перетренуватись.

Але ви мусите розуміти, якщо не дотримуватися харчування, наприклад після тренування з'їсти щось недобре, то результату не буде. Що б ви не робили – чи крутили хула-хуп, чи стрибали на резинці – ефект буде один і той самий. Просто це зараз в тренді. Але скільки б ви не рухались, худнути людина не буде: 60% вашого результату – це харчування.

Челендж лімфодренаж: 10 кілограмів за 10 днів

Ні, ефекту не буде жодного, але цікаво на камеру робити, тому що це не тяжко. Це весело, не займає багато часу – всього 10 днів. Якщо ви не дотримуєтесь правильного харчування, ви не схуднете.

На 10 кілограмів схуднути за 10 днів – просто фантастичний результат. Знову ж таки треба враховувати масу тіла. 10 кілограмів можна втратити за 10 днів при вазі 130 – 140 кілограмів, коли у вас виставлене харчування і ви займаєтеся в залі, тоді на початку так може бути. Якщо жінка важить умовно 70 – 80 кілограмів, це навіть нездорово.

Одна хвилина в день – надзвичайно мало. Але якщо ви дотримуєтесь харчування, ви будете худнути, але це відбуватиметься незалежно від того, чи ви хвилину робите вправу, чи ви взагалі її не робите. Жир топиться при довгій монотонній роботі: від 15 хвилин і до години. Якщо ми дуже швидко рухаємось, у нас запускаються інші процеси енергозабезпечення.

А щоб розігнати лімфу, я б рекомендував більше робити масаж: він є допоміжним інструментарієм, коли ми дотримуємось харчування, тренувань, розпорядку дня і ще вкінці додаємо лімфодренажний масаж. Він допомагає зігнати лімфу, але кілограми 2. Треба розуміти, що це короткотривалий ефект, на кілька днів.

Експрес-тренування за 3 хвилини

Знову ж таки цього замало. І знову ж таки – харчування. Робити вправи, якщо ти не маєш чіткої кінцевої цілі й усвідомлення мети, не ефективно. Робити вправи – це нудно, себе треба розважати. І от таким чином, придумуючи танці під музику, ми можемо це урізноманітнювати. Організму байдуже, що він робить, як він рухається, йому треба тратити калорії.

А щоб отримати результат, ви мусите витратити певну кількість часу, зусиль, старань. Якщо вам нічого не треба робити, то ефект буде або маленький, або короткостроковий. Або ж ви заплатите своїм здоров'ям. Тобто чарівної палички не буде, це години роботи над собою.

Жінки можуть повторити, а чоловіки ні

Все дуже просто. У чоловіків не виходить через елементарну фізику, зокрема центр розподілення маси тіла. У жінки це таз, а в чоловіка корпус. Корпус переважує і чоловік падає вперед.

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Харчування

Чи обов'язково їсти 5 разів

Немає правильної або неправильної схеми прийому їжі. Всі схеми правильні або неправильні, виправдані або ні при певних умовах. Якщо в людини все добре з організмом і є час, то краще їсти 5 разів на день. На практиці людина так і робить, вона несвідомо перекушує і виходить 5 разів. А от якщо ми говоримо про інсулінорезистентність, то цей метод вам не підходить.

Все індивідуально, треба збирати дуже багато показників про людину, поставити ціль і тоді підбирати схему, яка найкраще підходить саме їй. Але базовий принцип завжди зберігається: кількість калорій, яка споживається, має бути менша, ніж кількість калорій, яку ми тратимо.

Білки, жири, вуглеводи: чи існує ідеальна комбінація і наскільки важливо її дотримуватись

Скільки людей – стільки комбінацій. Плюс різні цілі можуть бути: якщо набір маси, то треба більші вуглеводні числа, якщо це скидання жиру, я б зменшував вуглеводи та додавав жири, якщо ми говоримо про сушку, то збільшувати білки до 2 – 2,5 грама на масу тіла. Тобто в залежності від кінцевої мети, від рівня підготовки, фізичного стану тощо підбирається комбінація.

У всіх здорових раціонах фігурує авокадо – чи можна обійтись без нього?



Авокадо можна замінити / Фото Pexels

Запросто! Ви можете взяти собі замість авокадо горіхи чи червону рибу, тверді сорти сирів. Авокадо просто в тренді.

Дієта – це дорого?

Абсолютно недорого. Все залежить від того, який кошик ви набираєте. Можна купити собі гречки, курочки, пекінської капусти, кілограм гарбузового насіння, олійку нерафіновану і їсти досить смачно. Ми можемо зробити салат як з курочкою, так і з сьомгою. Здорове харчування – це треба заморочитися, купити фаст-фуд – це швидко, просто ми робимо підміну понять.