Сивому волоссю можна повернути колір: пощастить не всім

Більшість людей зустрічається із першими сивими волосинками ще у молодості. З віком їх стає більше, тож чимало старших жінок беруться за фарбу, аби приховати такі зміни.

Насправді ж причиною появи сивини не завжди є вік. У деяких випадках волоссю можна навіть повернути колір, розповідає 24 канал.

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Як повернути колір сивому волоссю

Спершу варто зрозуміти, як та чому з'являється сиве волосся. Характерне сріблясте і жовтувато-біле забарвлення виникає внаслідок втрати меланіну. Саме ця речовина відповідає за пігментацію, тож сповільнення її продукції і призводить до зовнішніх змін. Спричинити зменшення в організмі меланіну можуть вікові змінити та інші порушення.

Саме тому посивіння може початися в будь-якому віці, а залежить цей процес від низки факторів:

генетична схильність;

затяжна депресія, тривожні розлади, шокові стани;

захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок;

порушення в роботі ендокринної системи, зокрема дисфункція щитоподібної залози;

зміни гормонального фону;

дефіцит важливих вітамінів і мінералів.



Сиве волосся можна відновити / Фото Pexels

Послугувати тригерами для змін можуть антибіотики, зловживання алкоголем чи погане харчування. Варто уникати і зовнішніх факторів негативного впливу, зокрема тісних зачісок чи перетягування волосся гумками.

Якщо причиною сивини став стрес, вік чи генетика, відновити природний колір неможливо. Якщо ж посивіння спричинив гормональний дисбаланс чи брак мікроелементів, зокрема міді, сивину можна забарвити.

Починаємо шлях з обстеження у фахівців, аби переконатись, що причина сивини визначена правильно, та оцінити масштаби проблеми. З готовим результатом працюємо над собою: відновлюємо баланс міді, нормалізуємо пролактин та гормони щитовидної залози. Також важливим процесом є відновлення системи детоксикації: він один із найтриваліших, адже вимагає постійних зусиль над собою, щоб отримати здорове тіло на роки.