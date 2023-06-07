У цій зелені ви знайдете чимало вітамінів групи В, вітаміни С, А, К, Е, Т, фолієву кислоту, калій, магній, цинк, залізо, селен тощо. 24 канал розповідає, яку користь організму принесе рукола.

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Чим корисна рукола

Нервова система

Вміст вітамінів групи В допомагає покращити стан нервової системи. А якщо ви живете у стресі чи депресії, обов'язково додайте руколу у свій раціон.

Серцево-судинна система

Флавоноїди та йод, які ви знайдете у молодих пагонах цієї зелені, зміцнюють стінки кровоносних судин. Продукт буде корисний при недокрів’ї, адже сприяє росту рівня гемоглобіну, при венозній недостатності, тромбофлебіті та підвищеному артеріальному тиску.

Додайте руколу у свій раціон / Фото Pexels

Імунітет

Вітамін С сприяє зміцненню імунної системи, адже бореться з мікробами та бактеріями в організмі. Рукола допоможе як у боротьбі зі застудою, так і у профілактиці.

Зір

Ця зелень є надзвичайно корисною для очей. У ній ви знайдете низку каротиноїдів (лютеїн, бета-каротин та зеаксантин), які допоможуть у лікуванні низки захворювань очей.

Схуднення

У 100 грамах усього 25 кілокалорій, що є чудовим варіантом для тих, хто хоче схуднути. Рукола потішить позитивним впливом на кислотний баланс у шлунку, а також допоможе вивести з організму токсини, шлаки та шкідливий холестерин.

Кому краще не їсти руколи

Проте вищезгадані переваги відчують не усі. У цієї зелені, як і у будь-якого іншого продукту, є певні протипоказання щодо вживання. Уникати її варто при: