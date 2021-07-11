Не лише через солодощі: лікарка розповіла, чому можуть бути скачки цукру в крові
Джерело:блог нутриціолога Катерина Йенсен
Якщо ви думали, що рівень цукру в крові високий тільки через вживання солодощів, то помиляєтеся. Навіть не вживаючи його, можуть бути високі показники в аналізах.
Про це розповіла в своєму блозі фахівець з харчування, нутриціолог Катерина Йенсен. Вона зазначила, що до швидких вуглеводів відносяться крупи, борошняне (навіть з цільнозерновий борошна), крохмалисті продукти (картопля і кукурудза) і багато фруктів.
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Вони призводять до майже таких же стрибків цукру в крові, якщо б ви з'їли торт або випили чай з цукром.
Чим небезпечні скачки цукру?
Вони можуть призводити до:
- запалення
- фізіологічного стресу
- гормональний баланс
- холестеринових бляшок
- головних болів
- підвищеного артеріального тиску
Так що, тепер зовсім чи не їсти ні фрукти, ні вівсянку? На щастя, все це можна, але в поєднанні з жирами. Навіщо потрібні жири? Щоб уповільнити швидкість засвоєння простих вуглеводів з перерахованих вище продуктів. Жири, ніби запаковують вуглеводи – і вони стають "менш доступними",
– наголосила Катерина Йенсен.
Лікарка пояснила, що швидкі вуглеводи, як цукерка, загорнута в обгортку "загортаються" в жирну плівку, на розщеплення якої організму потрібно і час, і ферменти. Тому процес сповільнюється, а ви відчуваєте ситість довше.
Поради від нутриціологині:
- їжте фрукти тільки разом з горішками і насінням або відразу ж після іншої їжі
- бутерброди щедро намастіть песто або домашнім майонезом
- у кашу додайте побільше рослинного або топленого масла, а також насіння і горішки
Звичайно ж, принципів харчування для того, щоб стабілізувати цукор в крові, дуже багато, але додавання жирів – це один з основних методів. Тому почніть хоча б з цього,
– підсумувала Катерина Йенсен.