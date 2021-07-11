Не только из-за сладости: врач рассказала, почему могут быть скачки сахара в крови

Если вы думали, что уровень сахара в крови высокий только из-за употребления сладостей, то ошибаетесь. Даже не употребляя его, могут быть высокие показатели в анализах.

Об этом рассказала в своем блоге нутрициолог Екатерина Йенсен. Она отметила, что к быстрым углеводам относятся крупы, мучное (даже из цельнозерновой муки), крахмалистые продукты (картофель и кукуруза) и много фруктов.

Читайте также: Действительно ли фруктоза полезен заменитель: врач развенчала миф

Они приводят к почти таких же скачкам сахара в крови, если бы вы съели торт или выпили чай с сахаром.

Чем опасны скачки сахара?

Они могут приводить к:

воспаление

физиологического стресса

гормональный баланс

холестериновых бляшек

головных болей

повышенного артериального давления

Так что, теперь совсем или не есть ни фрукты, ни овсянку? К счастью, все это можно, но в сочетании с жирами. Зачем нужны жиры? Чтобы замедлить скорость усвоения простых углеводов из перечисленных выше продуктов. Жиры упаковывают углеводы – и они становятся "менее доступными",

– отметила Екатерина Йенсен.

Врач объяснила, что быстрые углеводы, как конфета, завернутая в обертку "заворачиваются" в жирную пленку, на расщепление которой организму требуется и время, и ферменты. Поэтому процесс замедляется, а вы ощущаете сытость дольше.

Советы от нутрициологини:

ешьте фрукты только вместе с орешками и семечками или сразу же после другой пищи

бутерброды щедро намажьте песто или домашним майонезом

в кашу добавьте побольше растительного или топленого масла, а также семена и орехи

Конечно же, принципов питания для того, чтобы стабилизировать сахар в крови, очень много, но добавление жиров – это один из основных методов. Поэтому начните хотя бы с того,

– подытожила Екатерина Йенсен.