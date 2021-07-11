Не только из-за сладости: врач рассказала, почему могут быть скачки сахара в крови
Источник:блог нутрициолога Катерины Йенсен
Если вы думали, что уровень сахара в крови высокий только из-за употребления сладостей, то ошибаетесь. Даже не употребляя его, могут быть высокие показатели в анализах.
Об этом рассказала в своем блоге нутрициолог Екатерина Йенсен. Она отметила, что к быстрым углеводам относятся крупы, мучное (даже из цельнозерновой муки), крахмалистые продукты (картофель и кукуруза) и много фруктов.
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Они приводят к почти таких же скачкам сахара в крови, если бы вы съели торт или выпили чай с сахаром.
Чем опасны скачки сахара?
Они могут приводить к:
- воспаление
- физиологического стресса
- гормональный баланс
- холестериновых бляшек
- головных болей
- повышенного артериального давления
Так что, теперь совсем или не есть ни фрукты, ни овсянку? К счастью, все это можно, но в сочетании с жирами. Зачем нужны жиры? Чтобы замедлить скорость усвоения простых углеводов из перечисленных выше продуктов. Жиры упаковывают углеводы – и они становятся "менее доступными",
– отметила Екатерина Йенсен.
Врач объяснила, что быстрые углеводы, как конфета, завернутая в обертку "заворачиваются" в жирную пленку, на расщепление которой организму требуется и время, и ферменты. Поэтому процесс замедляется, а вы ощущаете сытость дольше.
Советы от нутрициологини:
- ешьте фрукты только вместе с орешками и семечками или сразу же после другой пищи
- бутерброды щедро намажьте песто или домашним майонезом
- в кашу добавьте побольше растительного или топленого масла, а также семена и орехи
Конечно же, принципов питания для того, чтобы стабилизировать сахар в крови, очень много, но добавление жиров – это один из основных методов. Поэтому начните хотя бы с того,
– подытожила Екатерина Йенсен.