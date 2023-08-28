Скільки часу на тиждень людині треба займатися спортом: відповідь здивує всіх

Рухатися треба кожній людині, адже рух зберігає здоров’я на роки. Обов’язковий мінімум – це 150-300 хвилин на тиждень (від 2,5 до 5 годин). Рух включає будь-який вид спорту.

Щоб постійно бути в русі, спробуйте додати до свого списку справ на тиждень – заняття спортом. До прикладу, плавання, заняття у спортзалі, біг, катання на роликах, велопрогулянки, пілатес та будь-що інше. Головне завдання – рухатися.

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Дослідження доводять, що регулярна фізична активність спряє профілактиці та лікуванню неінфекційних захворювань, як от хвороб серця, інсульту, діабету та навіть деяких видів раку. Спорт запобігає гіпертонії, адже допомагає підтримувати нормальну вагу тіла, покращує ментальне здоров’я та підвищує якість життя.



Скільки часу треба рухатися дітям / Фото з Instagram Бережи себе

Людям від 18 до 64 років експерти ВООЗ рекомендують помірно рухатися не менше 150-300 хвилин або інтенсивно 75-150 хвилин на тиждень. Приділяйте увагу розвитку м’язової сили всіх основних груп м’язів. За бажанням кількість часу на спорт можна збільшити.

Що цікаво, для людей, яким вже понад 65 років – рекомендації залишаються такими самими, втім уваги треба більше приділяти покращенню функціональної рівноваги та силовим тренуванням.

Вагітним жінкам, які не мають протипоказань – не менше 150 хвилин будь-якого помірного навантаження на тиждень.

4 причини, чому варто займатися спортом

Регулярні вправи покращують настрій, зменшують відчуття тривоги і депресії, покращують загальне самопочуття.

Фізичні вправи мають вирішальне значення для підтримки здорового матаболізму та спалювання більшої кількості калорій на день. Це допомагає зберегти або наростити м’язову масу та знизити вагу. Це є чудова профілактика ожиріння та остеопорозу.

Дбати про своє здоров’я та рідних – легко, якщо обираєтеПрепарати цієї компанії поєднують німецьку якість, натуральний склад і перевірену дієвість. Здоров'я – найвища цінність.

Відсутність регулярної фізичної активності є основною причиною хронічних захворювань. Вправи можуть допомогти запобігти діабету другого типу, хворобам серця, високому рівню холестерину, гіпертонії або зменшити їхні симптоми.

Вправи – це гарна профілактика деменції. Вони підтримують роботу мозку, покращують пам’ять і фукнції мислення.

З чого почати?