Вода необхідна людині для правильного травлення та засвоєння поживних речовин організмом. Вона виводить з організму токсичні речовини та забезпечує терморегуляцію – не дає сильно перегрітися або охолоджуватися.

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Питна вода може підвищити розумову працездатність

Дослідження показують, що втрата всього 1% ваги тіла в рідині може знизити розумову працездатність, а також потенційно спричинити втому та головний біль. Цей помірний рівень зневоднення може легко виникнути під час повсякденної діяльності. Тому пам’тайте, наскільки важливо вживати достатню кількість води, яка впливає на наше здоров’я.

Питна вода може покращити настрій

Зневоднення може вплинути на настрій та психічний добробут. Дослідження показують, що це може вплинути на рівень енергії, пізнавальні здібності та емоції.



Вода здатна покращити настрій / Фото з Mywatershop

Питна вода може покращити фізичну працездатність

Якщо ви займаєтеся спортом, деякі дослідження показують, що втрата лише 2% вмісту води в організмі може вплинути на вашу фізичну працездатність.

Зневоднення може поставити під загрозу здатність вашого організму контролювати температуру, посилити почуття втоми та ускладнити фізичні вправи.

Скільки води пити кожного дня

Потреба води для кожної людини унікальна. Це залежить від її віку та ваги. Пити мало і часто – найкращий спосіб уникнути зневоднення.

Рекомендовано випивати 6–8 склянок води, щоб заповнити нормальну втрату води – приблизно від 1,2 до 1,5 літрів. У сильну спеку та під час активних фізичних тренувань кількість склянок з водою варто трохи збільшити.