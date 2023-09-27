Ось скільки часу можна зберігати курку в холодильнику: несподівана відповідь

Викидати м'ясо, яке ви купили всього кілька днів тому – це вкрай неприємно. Та псуванню продуктів можна запобігти, якщо знати, кільки сира та варена курка може безпечно зберігатися у холодильнику.

Їсти протерміновані продукти може бути небезпечно, але коли мовиться про птицю та м'ясо, цього точно варто уникати. І зменшення ймовірності харчового отруєння починається ще з правильного вибору м'яса в магазині.

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Скільки можна зберігати курку в холодильнику

Коли ви купуєте сиру птицю, обов'язково зверніть увагу на те, щоб м'ясо було пружним на дотик та не мало зовнішніх дефектів. Свіжа грудка повинна мати рожеву м'якоть з білим чи жовтим жиром. Якщо ж курка вже виглядає блідою чи сірою, подумайте над іншими варіантами.

За даними FoodSafety.gov, ви можете зберігати сиру курку в вашому холодильнику не довше, ніж 1 – 2 дні. Навіть якщо на упаковці м'яса вказаний термін придатності, який набагато довший за вказаний час, варто спробувати з'їсти курку раніше.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Якщо ви купуєте сиру птицю у супермаркеті, плануйте так, щоб приготувати її того ж вечора чи наступного. Це стосується і цілої курки, і різних її частин – стегон, грудинки чи гомілок.



Сиру курку не можна довго зберігати у холодильнику / Фото Pexels​

Якщо ж час сплив, а ваша курка починає дивно пахнути, стає слизистою чи змінює колір на сірий чи зелений, це означає, що вона вже зіпсувалася і її варто викинути.

Якщо ж ви боїтеся, що не встигнете з'їсти курку, заморозьте її. Так термін придатності м'яса збільшиться, і ціла курка може зберігатися у морозильній камері до року.

А ось правила зберігання вареної курки дещо відрізняються. За даними Міністерства сільського господарства США, варена курка може безпечно лежати у холодильнику до чотирьох днів.