Якщо ви збираєтеся до магазину, щоб обрати м'ясо, ви спершу повинні перевірити, чи воно справді безпечне для вас. Лікар та експерт з харчування Тобі Амідор розповів, на що саме варто звертати увагу.

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Етикетка м'яса

Якщо ви купуєте м'ясо в магазині і воно запаковане, уважно прочитайте усю інформацію на етикетці. Переконайтеся, що термін придатності ще дійсний, а також зверніть увагу на ціну м'яса, адже вона теж багато чого може сказати про його якість.

На деякому м'ясі також можуть бути відомості про поживну цінність продукту, інформацію про його приготування та країну походження.

Використовуйте свої відчуття

Коли ви обираєте м'ясо чи птицю, не забувайте й про те, щоб використовувати органи дотику, нюху та зору. Перевірте м'ясо на дотик та переконайтеся, що воно достатньо тверде; також впевніться, що упаковка надійно закрита, на ній немає дірок чи надмірної рідини.

Окрім того, м'ясо має бути холодним та не мати запаху. Якщо ви купуєте свинину, вона повинна мати рожево-червоний колір, а жир має бути білим, без темних плям.



М'ясо потрібно перевірити на колір та запах / Фото Pexels​

Яловичина натомість повинна мати яскраво-вишневий колір. Якщо ж м'ясо яскраво-червоне, це значить, що воно досить довго контактує з повітрям. Якщо ви купуєте баранину, переконайтеся, що вона має ніжно-рожевий або червоний колір.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

М'ясо по акції

Якщо у магазині є акція на певне м'ясо, це може означати, що кінець терміну придатності наближається. Тож такий продукт варто купувати тільки у тому випадку, якщо ви плануєте приготувати його того ж таки дня.

Також переконайтеся, що ви упаковуєте м'ясо окремо від інших продуктів, щоб уникнути зараження. Після того, як ви купили м'ясо, робіть якомога менше зупинок, натомість поспішіть додому та відразу ж покладіть його до холодильника.