Забудьте про цифру 10 тисяч: скільки кроків треба проходити кожного дня

Вам не потрібно проходити 10 000 кроків на день, щоб збільшити свою тривалість життя. Відомо, що для того, щоб почувати себе здорово, варто щодня проходити від 2 до 4 тисяч кроків.

Насправді близько 2 400 кроків на день достатньо, щоб знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань, а 4 000 кроків щодня знижує ризик смерті від будь-якої причини. Про цей йдеться в новому аналізі, опублікованим в Європейському журналі профілактичної кардіології.

Зверніть увагу Ця проста звичка допоможе краще спати вночі та покращити пам'ять

Ми маємо забути про "магічне число" від 7 000 до 10 000 кроків. Тепер ми знаємо, що навіть близько 4000 кроків і більше можуть бути пов'язані зі значним зниженням смертності,

– каже професор медичного університету у Лодзі Мацей Банах.

Кожне збільшення ходьби на 1000 кроків у порівнянні з вашим щоденним базовим рівнем може знизити ризик ранньої смерті на 15 відсотків.

Провівши дослідження вчені виявили, що у дорослих віком 60 років і старших, ризик смерті знизився на 42% (це ті, проходив від 6000 до 10 000 кроків на день), а у молодих людей, які проходили від 7000 до 13 000 кроків на день, ризик знизився на 49%.

Та варто зазначити, що людям не слід турбуватися, якщо вони починають із меншої кількості кроків, адже будь-яка фізична активність пов'язана з користю для здоров'я.