Ефірні олії можуть не тільки допомогти вам розслабитися, але й дати ще кілька несподіваних переваг для здоров'я. Одне з нещодавніх досліджень показало, що літні люди, які вдихають олії перед сном, показали більш ніж на 200% кращі результати у когнітивному тестуванні.

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Чим корисні ароматичні олії

Виявляється, дифузор з ефірними оліями може бути дуже простим способом покращити пам'ятть та когнітивні здібності без особливих зусиль з вашого боку. Окрім того, це звичка, що може допомогти запобігти деменції.

Для того, щоб відчути результат, достатньо всього шести місяців ароматерапії.

Коли люди збагачуються нюхом, область пам’яті стає більшою та функціональнішою. І навпаки, коли нюх порушується, центри пам’яті мозку починають погіршуватися,

– пояснив автор дослідженя Майкл Леон.



Ефірні олії знижують ризик деменції / Фото Pexels

Учасники експерименту вдихали ароматичні масла протягом перших двох годин сну. За шість місяців було використано сім ароматів: троянда, апельсин, лимон, м'ята, евкаліпт, розмарин та лаванда.

На початку і наприкінці тестування усі учасники пройшли тестування зі списком слів, які зазвичай використовують для оцінки пам'яті та вербального навчання. І всього через 6 місяців учасники експерименту покращили свої результати на 226%.

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Такий неймовірний ефект вдалося отримати через те, що області мозку, які обробляють запахи, також відповідають за пам'ять, навчання та емоції. Також вдихання ароматичних олій може покращити якість сну, а це важливо для формування та зберігання довготривалих спогадів.