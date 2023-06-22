Скільки ви проживете без сну та як його миттєво покращити

Сон – невіддільна складова життя кожної людини. Він необхідний організму не лише для того, аби ми почувались бадьоро та були сповнені сил, це також базова умова для виживання.

У мережі можна знайти безліч порад лікарів, психологів та сомнологів щодо покращення якості сну: хтось рекомендує уникати яскравого світла та емоційної музики, хтось акцентує на свіжому повітрі та температурі, а ми радимо обирати правильну позицію. Цікаво Сало здивує: яка користь та рекомендована денна норма Скільки людина проживе без сну Проблеми зі сном можуть виникати не лише внаслідок стресових подій, але й бути спадковими. Розв'язання проблеми завжди одне та важливе: будь-які причини варто шукати та ліквідовувати, адже без сну людина здатна прожити максимум 10 днів, тоді як без їжі ми можемо витримати 14 діб. Вже після 24 годин виникають перші сигнальні симптоми небезпеки: вони схожі на алкогольне сп'яніння. Для такого стану характерні: погіршення концентрації;

зниження реакції;

дратівливість. Як покращити якість сну Поділився цікавим лайфхаком фахівець із харчування Алі Рамадан. Чоловік у своєму тік-тоці каже, що позиція для сну має значення. Зокрема обирати варто лівий бік – це сприяє нормалізації травлення та корисніше для здоров'я загалом.

Експерт пояснює, що у такій позі шлунок і шлунковий сік не закидаються в стравохід. Також це знижує тиск на хребет, тож у людини зменшують ризики проблем опорно-рухового апарату.



Фахівець радить спати на боці / Фото Pexels

Особливо сподобається це положення вагітним, адже так ще й покращується кровообіг між серцем, плодом, маткою і нирками та знижується навантаження на печінку.

Також корисною буде порада і тим, хто хропе, має високий кров'яний тиск або страждає на кислотний рефлюкс. Виняток – люди із захворюваннями серцево-судинної системи: їм краще спати на правому боці.