Важливо знати, що сало не можна вживати у будь-якому вигляді. Є певні застереження щодо цього.

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У чому користь сала

У ньому ви знайдете жиророзчинні вітаміни, як-от А, Е, D і К, а також мідь та залізо. Водночас сало містить чимало насичених жирів, що може не надто позитивно вплинути на здоров'я.

Омега-3 поліненасичені жирні кислоти, які також є у цьому продукті, сприятимуть утворенню оболонок навколо нейронів та протидії запальним процесам. Користь відчують також судини та клітинні мембрани.



Сало потішить користю / Фото Pexels

Загалом сало важливо вживати у помірній кількості – рекомендована норма на добу становить від 30 до 40 грамів. Найкраще обирати проморожене, а уникати треба смаженого.

Дієтологиня Аліна Іванова також наголошує, що найкраще їсти сало вранці або в обід. Це допоможе організму отримати потужне енергетичне насичення.

Важливо! Лікарі не рекомендують додавати до раціону сало, якщо є проблеми з нирками чи серцем. Краще забути про цей продукт тим, у кого хвора печінка, гостра фаза панкреатиту чи холецистит.