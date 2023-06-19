Скільки шоколаду можна їсти щодня: відповідь здивує

Солодощі для багатьох стали улюбленою їжею, яка покращує настрій змушує вмить забути про всі проблеми. Разом з позитивним впливом на настрій вони можуть не надто потішити ваше тіло.

Саме через ризики для здоров'я та фігури багато хто береться за строгі обмеження, які насправді лише посилюють тягу до солодкого, а отже і призводять до зривань та переїдання. Куди краще обирати свідоме споживання, вважають сучасні експертки зі схуднення.

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Скільки шоколаду можна їсти на день

Чорний, білий, молочний, з горішками чи сухофруктами – сьогодні на полицях супермаркету можна знайти шоколад від багатьох виробників на будь-який смак та гаманець. Відтак доступний та популярний продукт викликає у багатьох своєрідну залежність. Аби не нашкодити собі, точно не варто повністю відмовлятись від улюблених смаколиків, але дотримуватись здорових норм варто.

Відтак людині вагою 60 кілограмів без шкоди для здоров'я можна вживати близько 30 грамів шоколаду на день. Так ви зможете уникнути перевищення добової норми свинцю та кадмію в організмі, що містяться у деяких шоколадних продуктах. Також варто пам'ятати, що ці елементи є і в інших продуктах, які ми вживаємо щодня, зокрема у м'ясі риби, птиці, свинині, яловичині чи навіть звичайному хлібі.

Отримати користь для здоров'я можна саме від споживання чорного шоколаду. Його здорова норма становить 10 грамів на добу. Переваг з цієї дози можна отримати чимало: