Проте ці переваги може відчути не кожен. Річ у тім, що щодо вживання цього напою є певні протипоказання. 24 канал розповідає, кому не варто його пити.

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Кому не варто вживати зелений чай

Зелений чай містить чимало кофеїну, що перешкоджає засвоєнню фолієвої кислоти. Тому його не варто пити людям із глаукомою чи гіпертонією, а вагітним треба бути обережними. Якщо дуже хочеться, не робіть міцну заварку.

Важливо пам'ятати, що кофеїн також впливає на рівень заліза в організмі та не сприяє засвоєнню кальцію й магнію. У чаю ще є танін, який подразнює слизову, що погано при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки.⁣

Зелений напій категорично протипоказаний людям, що страждають від захворювань серця. Важливо пам'ятати, що він може сприяти утворенню каменів у нирках.



Будьте обережні з зеленим чаєм / Фото Pexels

Яка денна норма

Щоб не провокувати проблеми зі здоров'ям, потрібно дотримуватись рекомендацій щодо кількості вживання. Дієтологиня Світлана Фус каже, що не варто пити понад 3 – 4 чашки на добу.

Безпечна межа здорової дорослої людини – 400 міліграмів кофеїну на добу, але краще обмежитися 200 – 250 міліграмами. Стакан зеленого чаю має близько 30 – 50 міліграмів кофеїну⁣⁣,

– пише фахівець.