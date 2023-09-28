Скільки разів у рік треба прати штори: відповідь вас здивує

Ми не забуваємо пропилососити підлогу, змінити постільну білизну та помити посуд, але коли справа доходить до дійсно генерального прибирання будинку, не варто забувати випрати штори.

На шторах може збиратися багато пилу, цвілі або бруду. Якщо штори не прати час від час, то ця цвіль може призвести до алергії.

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Експерт по тканинах Браян Адамс зазначає, що штори треба прати в делікатному режимі. Якщо ж ви хочете випрати штори вручну, то темні штори варто прати в холдній воді, а світлі - прохолодній чи теплій. Гарячу воду воду використовувати не треба.

Якщо ж ваші штори постраждали від плісняви або погано пахнуть від диму, їх краще віддати у хімчистку. Часом штори бувають дуже довгими і важкими. Їх важко знімати, прасувати та вішати. Якщо у вас такий складний варіант, то спробуйте хоча б час від часу витирати їх чистою вологою тряпкою. Таким чином, ви приберете всю зайву пилюку, яка накопичилась на них.



Штори радять прати приблизно раз в рік / Фото Real Homes

Це найкращий варіант, який ви можете застосовувати до своїх шторів, адже їх радять прати приблизно один раз в рік. Якщо у вас є алергія, то робити це треба частіше. Не в останню чергу роль грає наявність в оселі дитини чи домашніх улюбленців.

За словами Адамса, під час прання шторів не варто використовувати відбілювач, гарячу воду або хімікати, не призначені спеціально для них.