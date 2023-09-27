Осінь – це час повернення до навчання та початок продуктивної роботи, і щоб ця пора року пройшла для вас максимально ефективно, варто привести до ладу своє житло. Зокрема – позбутися від зайвих речей.

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Торішнє шкільне приладдя

Шкільне приладдя не може бути вічним і з часом виходить з ладу. Тож немає жодної причини зберігати вдома старі зошити, несправні ручки та поламані лінійки. Втім, це не значить, що усі речі, якими ви користувалися минулого року, потрібно обов'язково викинути.

Проведіть ретельну ревізію та позбудьтеся усього, що зламалося та застаріло.

Старий дитячий одяг

Діти ростуть дуже швидко, і те, що ви купували ще минулої осені, цьогоріч може бути вже маленьким. Не варто зберігати старий одяг через сантименти – він тільки засмічує вашу шафу та не залишає місця для нових речей.

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Подумайте, чи не можете ви передати цей одяг іншим родичам чи друзям, яким він знадобиться більше. Якщо елементи гардеробу у хорошому стані, тоді їх також можна передати до місцевого комісійного магазину.

Картонні коробки

Чимало людей роблять багато покупок онлайн, і з часом це призводить до накопичення великої кількості коробок, що, певно, зберігається у вас в комірчині чи під ліжком. Картонні коробки не тільки займають багато місця та заважають вам розкласти справді потрібні речі, вони ще й приваблюють шкідників та жуків, і прибирати в них точно буде непросто.



Картонні коробки варто викинути / Фото Pexels​

Стара електроніка

Якщо ви зберігаєте зламану гірлянду чи старий смартфон, настав час позбутися їх. Скоріш за все, стара техніка, яку ви не викидаєте "про всяк випадок", ніколи вам не знадобиться, натомість вона тільки займає місце у шафі.

Оскільки діти повертаються до школи, а святкові покупки в розпалі, вам знадобиться додаткове місце в шафах і місця для зберігання у всьому будинку. Я пропоную видалити будь-які невикористані або застарілі електронні елементи у вашому офісі,

– поділився Тодд Ламсон, директор із франчайзингових операцій у The Junkluggers.

Гараж

Якщо у вас є гараж, скоріш за все, він давно став звалищем непотрібних і старих предметів, до розбирання і сортування яких у вас давно не доходять руки. Осінь – саме час позбутися усього мотлоху та викинути усе старе спортивне обладнання, зіпсований одяг, старі іграшки та несправну побутову техніку.