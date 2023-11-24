Скільки води на день потрібно пити взимку: точна відповідь

Звісно, всі вже чули про те, що у жаркі місяці року дуже важливо залишатися гідратованими, адже з потом виходить дуже багато рідини. Та чи потрібно пити стільки ж води восени та взимку?

Пити влітку велику кількість води досить легко, адже температура висока, а активний відпочинок на свіжому повітрі сприяють появі спраги. Та взимку також дуже важливо пити достатню кількість води.

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Скільки води потрібно пити взимку

Вам може здатися, що взимку ви можете пити менше води, адже не пітнієте так сильно, проте це не так. Річ у тому, що вологість навколишнього середовища грає досить велику роль у гідратації, а центральне опалення спричиняє сухість у домівках взимку, і це може призвести до втрати вологи просто під час дихання.

Окрім того, у холоді нирки виділяють більше сечі, ніж у теплі, тож через цю невелику зміну ситуація може стати зовсім іншою. Інша річ у тому, що через те, що ви не пітнієте, ви можете просто забувати про те, щоб пити достатню кількість води.

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Тим часом навіть незначне зневоднення – той рівень, коли ви просто відчуваєте спрагу, пов'язане з погіршенням концентрації, поганою пам'яттю та більш мінливим настроєм.

Окрім того, люди, які стабільно вживають недостатню кількість води, мають вищі шанси отримати хронічну хворобу нирок, камені у цих органах та інфекції сечовивідних шляхів.



Пити воду потрібно незалежно від пори року / Фото Pexels

Окрім того, деякі дослідження показують, що навіть легке зневоднення може погіршити функції клітин, що вистилають кровоносні судини, так само, якце робить куріння цигарки. Зневоднення пов'язують і з запаленням, жорсткістю артерій та підвищенням ризику серцевих захворювань та інсульту.

Втім, точна кількість води, яка необхідна кожній людині, може бути різною. Залежить вона і від способу життя – якщо ви багато тренуєтеся та рухаєтеся, це значить, що вам потрібно пити більше, ніж коли ви ведете сидячий спосіб життя.

Загалом експерти радять жінкам взимку пити по 2,7 літра води на день, а чоловікам – 3,7 літра води. Вам ця цифра може здатися неможливою, проте не забувайте про те, що чимало фруктів та овочів на 90 – 95 % складаються з води, і за рідину вважаються різні напої, які ви вживаєте протягом дня.

Отримати потрібну рідину ви можете навіть з чаю та кави, проте не з алкоголю – тож намагайтеся уникати надмірного вживання таких напоїв.