Зменшення жиру на животі та втрата ваги – непросте завдання, і для того, щоб впоратися з цим, вам варто спробувати кілька дієвих тренувань. Більшість з них не забирають багато часу, тож ви зможете вписати їх навіть у напружений графік.

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Присідання зі стрибком

Це тренування допоможе не тільки зменшити вашу талію, але й збільшити силу ніг, тож не забудьте додати його до плану тренувань.

Для виконання вправи вам потрібно встати рівно, а ноги розставити на ширині плечей. Після цього присядьте, тримаючи руки у замку перед собою. З найнижчої точки присідання вистрибніть вгору та поверніться до вихідного положення.

Згодом негайно перейдіть у наступне присідання. Ваша мета – зробити три підходи присідань по 15 – 20 повторень.



Присідання дуже корисні для здоров'я / Фото Pexels

Планка-альпініст

Ця вправа буде вкрай корисною для вашого преса. Почніть у положення звичайної планки і переконайтеся, що усе ваше тіло від голови до п'ят утворює одну рівну лінію.

Після цього підтягніть одне коліно до грудей, а потім швидко змініть ноги. Повторюйте цей біг на місці, зберігаючи хорошу форму планки. Намагайтеся зробити три підходи вправи по 30 секунд кожний.

Вікові зміни, споживання солоної їжі, нестача сну та алергії – це лише частина факторів, які можуть спровокувати мішки під очима. І, лише встановивши причину, можна переходити до вибору методики їх усунення. Тож, що підійде вам? Допомагаємо з’ясувати у нашому матеріалі.

Велосипедні скручування

Для виконання цієї вправи вам потрібно лягти на спину та завести руки за голову. Після цього відірвіть ноги від землі та підтягніть одне коліно до грудей, повертаючи тулуб. Повторіть вправу з іншим коліном, і виконайте три підходи по 20 повторень.