Смачно, але шкідливо: 4 продукти, які не варто додавати у каву

Джерело:24 канал
Кава – один з небагатьох продуктів, які ми вживаємо регулярно. За даними асоціації кави, 70% людей п'є цей напій принаймні раз на тиждень, 62% п'ють каву щодня. При чому, як ви вже встигли здогадатися, більшість фанатів кави додають до неї цукор, вершки та ароматизовані сиропи.
Ми не стверджуємо, що вам потрібно пити виключно чорну каву, але важливо контролювати, чим саме ви доповнюєте ранковий напій. Згідно з дослідженнями, більшість популярних додатків до кави – це 69 порожніх калорій.
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Що небезпечно додавати в каву / Фото Unsplash
Центр науки в суспільних інтересах (CSPI) включив фосфати натрію до списку добавок, вживання яких потрібно скоротити. Це означає, що попри нетоксичність речовини, надмірна доза може сприяти погіршенню самопочуття, зокрема призвести до порушення функцій нирок, серцево-судинної системи та ослаблення кісток.
Проблема кавових добавок полягає в тому, що вони додають у щоденний раціон чимало порожніх калорій. Тому багато людей вирішують замінити їх штучними підсолоджувачами.
Утім, не все так просто.
Дослідження щодо безпеки штучних підсолоджувачів неоднозначні: допоки одні науковці стверджують, що цукрозамінники допомагають схудненню, Harvard Health переконує, що таким чином ми лиш обманюємо себе:
Люди, які використовують штучні підсолоджувачі часто компенсують недоотримані калорії, споживаючи іншу шкідливу їжу. Цей принцип заснований на самообмані за принципом: "я п'ю дієтичну газовану воду, тож можу дозволити собі зайвий кусок пирога", – додають науковці.
Також існує ризик, що цукрозамінники змінюють смак їжі. Штучні підсолоджувачі значно потужніші, ніж столовий цукор. Навіть невелика їх кількість може надати страві солодкого смаку. Це своєю чергою стимулює рецептори та стає причиною вироблення толерантності до інших смаків.
Якщо ви не хочете, щоб фрукти та овочі стали для вас менш апетитними, варто відмовитися від кави з цукрозамінниками.
Що небезпечно додавати в каву | Фото Unsplash
Ароматизовані вершки та сиропи містять значно більше калорій, аніж звичайне молоко та цукор. Також вони містять небезпечні добавки, ароматизатори та пальмову олію, яка пов'язана з підвищенням рівня холестерину та порушенням травлення.
Обовязковий інгредієнт в’єтнамської холодної кави та іспанського напою Café Canario – один з найбільш шкідливих продуктів, які ви можете додати до ранкового напою. У двох столових ложках згущеного молока міститься 22 грами цукру і 130 калорій.