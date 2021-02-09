За статистикою, все населення нашої планети споживає понад 160 мільйонів мішків кави за рік. І ця цифра постійно зростає. Тож не дивно, що кава залишається одним з основних предметів дослідження. В одних з останніх, до речі, стверджують, що вживання кави – дієвий спосіб скинути кілька зайвих кіло.

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Дієтологиня Ешлі Шоу радить не відмовлятися від кави. На її думку, якщо вживати напій в помірних кількостях та не використовувати підсолоджувачі, можна добитися зменшення ваги та навіть покращити загальний стан здоров'я.

Як це працює? Розберімося!

Чому кава – це корисно

Кава містить ніацин, калій, магній та антиоксиданти, які позитивно впливають на здоров’я травної системи, підтримують роботу м’язів та покращують здоров’я серця. Також в кожній чашці напою міститься кофеїн , який позитивно впливає на метаболізм, заряджає енергією та сприяє зниженню ваги.

Дефіцит калорій

Чорна кава без додавання цукру та молока – низькокалорійний напій.

Втрата ваги при вживанні кави пов’язана з дефіцитом калорій. Чорна кава містить менше ніж 5 калорій на порцію, що дозволяє спожити менше калорій, аніж ви спалите в процесі діяльності. Однак це працює виключно з чорною кавою без додавання жирів та підсолоджувачів.

Кофеїн посилює метаболізм

Метаболізм – це процес, при якому організм отримує поживні речовини, розщеплює їх (здійснює внутрішньотканинний обмін) та використовує спожиті калорії протягом дня. Кофеїн – стимулятор, який міститься в каві, є однією з небагатьох речовин, яка здатна збільшувати базальний рівень метаболізму (BMR), що провокує спалення калорій навіть під час низької активності та відпочинку.

Зараз зростає кількість досліджень щодо того, що споживання кави позитивно впливає BMR, однак важливо враховувати, що кожен організм здійснює обмін речовин з різною швидкістю. Відповідно кава може збільшити швидкість метаболізму однієї людини, але не в іншої.

Зменшує почуття голоду

На апетит впливає безліч факторів: від того, що ми їмо до гормонального фону. Хоча досліджень щодо впливу кави на наше відчуття ситості недостатньо, існують дані, що кофеїн знижує рівень греліну – гормону, який змушує відчувати голод.

Як пити каву для схуднення

Щоб кава не нашкодила та допомогла знизити вагу, дієтологиня рекомендує випивати не більше 400 міліграмів кофеїну. Це 4 чашки кави з низькою кількістю кофеїну або 2 чашки міцної кави.

Найкраще для схуднення підходить звичайна чорна кава, оскільки в ній немає цукрів або жирів, які можуть сприяти збільшенню ваги. Однак, якщо вам подобається солодка кава, ось кілька низькокалорійних альтернативних підсолоджувачів:

підсолоджувачі на фруктовій основі (Поліол Еритреї, Ло Хан Го)

підсолоджувачі на рослинній основі (стевія)

цукрові спирти.