Смертельна доза: 7 нешкідливих продуктів, які можуть стати отрутою

У всьому повинна бути межа: навіть в здоровому способі життя, тренуваннях та їжі. Інакше – вас чекають плачевні наслідки.

Джерело: N+1

Їжа – це необхідність, а різноманітний раціон – передумова міцного здоров'я. Але жадність, надмірний фанатизм чи бажання доказати, що ви можете з'їсти чи випити більше за інших, може стати початком кінця. І це стосується не лише екзотичної їжі, але й звичайної води.

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Герої сьогоднішньої статті – хороший приклад того, як відсутність міри призводить до катастрофічних наслідків. Тож розповідаємо, яка їжа може спровокувати отруєння, якщо ігнорувати здоровий глузд.

Ікра

Небезпечна доза: будь-яка, якщо придбати неправильну рибу



Надмірна кількість ненасичених жирних кислот шкідлива для людини / Фото Pixabay

Ікра – корисна їжа, наповнена амінокислотами і ненасиченими жирними кислотами, які допомагають роботі серця, покращують зір та й взагалі позитивно впливають на загальне самопочуття. Однак надмірне вживання ікри (через надлишок жирів і амінокислот) може спровокувати каміння в жовчному міхурі або відкладеннями солей в суглобах.

Іноді для отруєння ікрою достатньо абсолютно звичної порції (особливо якщо вам попалася ікра вусаня). У 2011 році 11 осіб отруїлися такою ікрою в Молдові. А у 2018 році лікарі повідомили про випадок отруєння цим делікатесом в Італії. Симптоми жінки, яку госпіталізували, зникли через 9 годин після вживання, але все ж зайва обережність не завадить.

На думку вчених, концентрація ненасичених жирних кислот в ікрі вусаня настільки велика, що просто-напросто перестає бути корисною для людини та починає шкодити організму зсередини.

Перепелиця

Небезпечна доза: 1 птиця – вже перебір

В період сезонної міграції перепелиця накопичує в м'язах алкалоїди, які споживає разом з насінням польового бур'яну. Безпечна їжа для птиці перетворюється в отруту для людини та провокує рабдоміоліз – розпад м'язової тканини. Через 3–4 години людина слабшає, пізніше з'являється гострий біль в ногах, попереку, спині і грудях. Далі біль перекочовує на шию і руки. І лиш через 2 дні симптоми повільно відступають.

Щодо найгучніших випадків отруєння. У 2014 році це сталося з 58-річним чоловіком з Туреччини: він з'їв перепілку, а через 4 години зауважив, що його сеча потемніла. Ще через 12 годин його госпіталізували з усіма характерними симптомами.

Перець

Небезпечна доза: смертельну кількість перцю отримати важко, але отруїтися можна й одним стручком



Досі не виявлено жодного летального випадку, спричиненого перцем / Фото Pixabay

З 2011 року Единбурзький ресторан Kismot проводить традиційну акцію по збору коштів для Асоціації дитячих хоспісів Шотландії. Відвідувачам закладу пропонується з'їсти порцію Kismot Killer – гострої страви з приправою карі. Якщо охочим вдасться з'їсти цілу порцію, вони можуть за неї не платити. У 2011 році для двох відвідувачів спроба закінчилася госпіталізацією. Свідки повідомляли, що потерпілі корчилися на підлозі від болю, поки їх не забрали лікарі швидкої допомоги. Керівництво ресторану пообіцяло знизити гостроту страви.

У 2018 році до лікарів звернувся 34-річний учасник іншого змагання. За 2 дні до цього на конкурсі з поїдання червоних перців, він з'їв лише один стручок Каролінського женця – найгострішого перцю у світі. Після перетравлення страви він відчув сильний головний біль. Комп'ютерна томографія показала, що просвіти його сонної та декількох мозкових артерій звужені. Лікарі заключили, що в чоловіка – "синдром оборотної церебральної вазоконстрикції". До цього аналогічний перець вже провокував спазм коронарних судин і інфаркт міокарда. Тому лікарі попереджають не експериментувати з Каролінським женцем, адже той загрожує життю. На щастя, симптоми синдрому минають на 5 тижнів. Але чи не задорогою буде ціна за вживання 1 стручка перцю?

Насправді в медичній практиці не виявлено жодного летального випадку, спричиненого переїданням гострих перців. Але в 1980 році тайські вчені підрахували, що для того, щоб убити 60-кілограмову людину, вона повинна з'їсти 2 кілограми сушених перців чилі.

Восьминіг

Небезпечна доза: 1 щупальце.

Корейський делікатес саннакчі можна спробувати на березі океану – там, де водяться восьминоги Octopus minor. Особливістю цієї страви є те, що щупальця ще ворушаться, поки ви їх їсте. Якщо людині не повезе і нейрони в щупальцях спрацюють в момент споживання їжі, зі стравоходу страва переповзе в гортань, а звідти – в дихальні шляхи.

Такий випадок зафіксовано 21 січня 2008 року. 60-річний працівник торгового центру в Гуанчжоу відчув, що йому стає важко дихати під час обіду. Звісно, головною стравою, яку він вживав був живий восьминіг. Лікарі, які прибули на місце подій, встигли витягти з його гортані щупальце восьминога, однак потерпілому все одно потрібна була серцево-легенева реанімація. У 2018 році корейські патологоанатоми описали ще два випадки смерті, коли жертв восьминога врятувати все ж не вдалося.

Вода

Небезпечна доза: 8 літрів



Передозування водою призводить до болісної смерті / Фото Pixabay

У 2007 році каліфорнійська радіостанція KDND проводила конкурс Hold Your Wee for a Wii, в якому переможець міг отримати ігрову приставку Nintendo Wii. все, щоб потрібно – випити більше води за конкурентів та ні разу не відлучитися, щоб спустошити свій сечовий міхур.

Насправді при надмірному вживанні води розвивається водне отруєння: солі в тканинах вичерпуються і їх кількості стає занадто мало, щоб отримувати рідину в організмі, вода надходить всередину клітин та провокує набряк. Найбільш це небезпечно для головного мозку: опухлі клітини тиснуть на стовбур, порушуючи роботу дихального і судинного центрів.

Саме це сталося з Дженніфер Стрейндж, яка зайняла 2-ге місце в конкурсі KDND, випивши майже 8 літрів води за 3 години. Але приємного у цій історії мало. Після конкурсу вона повідомила, що відчуває біль в ділянці живота. Через кілька годин після останнього дзвінка в ефір, молоду жінку знайшли мертвою у власній ванній. Радіостанцію, яка оголосила конкурс, закрили після судового процесу.

Морквяний сік

Небезпечна доза: 4 літри в день

У всьому важлива золота середина, але, здається, 48-річний прихильник здорового способу життя Безіл Браун не знав про цю просту істину. Коли він розповів своєму дієтологу про план перейти на монодієту та випивати 4 літри морквяного соку в день, той спробував його зупинити. На той момент лікарі вже знали, що надлишок вітаміну А призводить до розростання жирових клітин в печінці. Це, своєю чергою, руйнує сполучну тканину та стінки судин.

Звісно, Браун не послухав лікаря та за 10 днів експерименту заробив жовтяницю і токсичний цироз печінки. Ще через кілька днів його стан погіршився і чоловік помер.

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Лакриця

Небезпечна доза: 30 пачок



Лакриця перешкоджає руйнуванню кортизолу / Фото Pixabay

У 2020 році в лікарню з серцевим нападом потрапив 54-річний американець. В крові чоловіка виявився дефіцит калію. І відновити баланс лікарям не вдалося. Оскільки без калію серцевий м'яз не скорочується, через добу чоловік помер.

Встановлюючи обставини його смерті, родичі розповіли, що протягом 3-х тижнів до госпіталізації, чоловік їв 1–2 пачки лакриці протягом дня. Що ж відбулося?

Концентрацію калію в крові регулює гормон наднирників – альдостерон, проте на його рецептори може впливати й кортизол (особливо, якщо його концентрація перевищує норму). Таке трапляється, якщо в організмі не працює фермент, що руйнує кортизол, – саме його блокує гліциризинова кислота, яка міститься в корені солодки та лакричних цукерках.