Незалежно від того, чи хочете ви покращити самопочуття, чи просто готуєтеся до переїзду – дієтолог допоможе вам нормалізувати раціон та запобігти розладам харчової поведінки.

Джерело: Nutrition stripped

Дієтолог – це фахівець, який зможе переглянути ваш спосіб життя, харчові звички, попередні дієти, цілі та створити на їх основі комплексний план, який повністю відповідає вашим потребам.

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Якщо ви впізнаєте себе в одному з описаних далі сценаріїв – це означає, що звернення до кваліфікованого дієтолога буде хорошим наступним кроком для покращення свого самопочуття.

Ваш діагноз потребує специфічної дієти



Кому потрібний особливий підхід до харчування / Фото Pexels

Пацієнти різних груп, починаючи з аутоімунних захворювань, таких як хвороба Крона або артрит, закінчуючи діабетом II типу чи високим рівнем холестерину, потребують особливого підходу до харчування.

Часто, після встановлення діагнозу, пацієнтам просто роздають кілька роздруківок з загальними рекомендаціями щодо дієти та способу життя. Індивідуальний підхід чи тривалі консультації в подібних ситуаціях практично відсутні. Так, узагальнені рекомендації можуть стати чудовим початком, однак на півдорозі до мети, вони часто залишають почуття розгубленості, адже не дають чіткого алгоритму дій в довготривалій перспективі.

Відповідна дієта та спосіб життя, які впровадяться в ваше життя під наглядом лікаря-дієтолога, можуть значно покращити ваш стан здоров’я.

Додаткові матеріали, поради в Інтернеті та узагальнені схеми не можуть дати вам покрокових рекомендацій щодо способу життя та дієти, які пристосовані до ваших потреб, режиму життя та звичок, а кваліфікований дієтолог – зможе. Тож не витрачайте час на те, щоб пробувати неефективні стратегії здорового способу життя, а проконсультуйтеся з лікарем.

У вас є конкретна ціль

Якщо ви націлилися на наближення до відповідної ваги, вам теж не завадить дієтолог. Незалежно від того, чи хочете ви набрати вагу, зберегти її чи схуднути – навколо вас існує багато суперечливої інформації, яка може похитнути ваш план.

Намагаючись самостійно зорієнтуватися в трендових дієтах, рекомендаціях щодо способу життя та тренуваннях, ви легко можете вступити на дорогу, яка абсолютно не підходить для вас. І шлях назад може бути неймовірно важким та виснажливим.

Працюйте разом із дієтологом, щоб переконатися, що отримана вами інформація є науково обґрунтованою. А головне – що вона зможе наблизити вас до омріяних результатів.

У вас нездорові стосунки з їжею



Як визначити, що у вас є розлади харчової поведінки / Фото Pexels

Якщо ви відчуваєте, що у вас нездорові стосунки з їжею, навіть, якщо відхилення здаються незначними, вам варто найняти дієтолога, який зможе розглянути психологічний аспект вашого ставлення до харчування.

Порушені стосунки з їжею можуть мати різний ступінь тяжкості. На першому етапі ви відчуваєте провину після вживання певної їжі, вірите, що існують "хороші" та "погані" продукти, маркуєте певну їжу, як "заборонену" та не дозволяєте їсти в певний час доби.

На більш серйозному рівні, у вас можуть спостерігатися розлади харчової поведінки. Серед найпоширеніших симптомів ускладнення:

Після чергової дієти у вас спостерігається ефект "йо-йо" (повторний набір ваги).

Ви серйозно занепокоєні, якщо пропускаєте прийом їжі.

Для вас характерні постійні коливання ваги.

Ви сидите на жорстких дієтах.

Ви відчуваєте провину та сором, коли споживаєте їжу.

Ви одержимі їжею, оскільки вона пов’язана з вагою, що негативно впливає на ваше повсякденне життя.

Відсутність контролю над їжею та компульсивне переїдання.

Голодування, викликання блювання чи надмірні тренування, щоб компенсувати те, що ви з'їли.

Якщо їх не лікувати, з часом ці звички можуть перерости в серйозні психічні захворювання. Співпраця з дієтологом, який розбирається в розладах харчування, допоможе спільно розв'язати цю проблему без страху. що ви різко наберете зайві кілограми.

У вас проблеми з травленням, непереносимість їжі чи алергії

Захворювання ШКТ, чутливість до певних продуктів, порушений мікробіом кишечника – це стани, які потребують корекції харчування. Якщо у вас є постійні проблеми з травленням, які ви не можете контролювати самостійно, вам слід подумати про співпрацю з дієтологом. Лікарі зможуть оцінити загальну картину та надати рекомендації, які відповідатимуть вашим індивідуальним потребам.

Говорячи про харчову алергію та непереносимість, робота з дієтологом може повністю перевернути ваше життя. За допомогою покрокової елімінаційної дієти фахівці виявлять продукти, які погіршують ваш стан та виключать їх споживання.

Новий період життя



Підготовка до вагітності передбачає зміну раціону / Фото Pexels

Вагітність, радикальна зміна способу життя, переїзд чи стрес теж є причинами найняти дієтолога. Дієтолог почне роботу зі збору анамнезу, комплексного аналізу та видасть індивідуальні рекомендації та вказівки щодо харчування та отримання необхідної кількості поживних речовин.

Задайте собі 5 запитань, щоб визначити, чи співпраця з дієтологом – хороша ідея

Ви пробували нормалізувати вагу самостійно, проте не мали успіху?

Ви відчуваєте "перевантаження інформацією"?

Ви відчуваєте, що харчування стало фактором стресу?

Ви не впевнені, що робите все правильно?

Ви вже працювали з дієтологом/тренером/терапевтом та бачили результати роботи, але зараз відчуваєте, що введені раніше звички більше неможливо підтримувати?

Якщо ви відповіли позитивно на будь-яке з перерахованих питань – ви можете звернутися до дієтолога!

Як обрати дієтолога

Найкращий спосіб визначити, чи підходить вам дієтолог – назначити онлайн-консультацію або зустріч. Познайомтеся з ними особисто, поцікавтеся методами роботи, запитайте про інших клієнтів та переконайтеся, що готові довірити йому своє тіло.