Соняшникова, оливкова чи лляна: яка олія найкорисніша для здоров'я

Використання рослинної олії замість тваринних жирів більше відповідає концепції здорового способу життя. Та навіть вона не гарантує збереження всіх поживних речовин, особливо після термічної обробки. Тож розберімося, яку олію використовувати, щоб отримати максимальну користь від їжі.

Рослинні олії поділяються на 2 види – натуральні (нерафіновані) та рафіновані. Останні проходять кілька етапів очищення, які позбавляють їх від домішок, запаху та корисних речовин. Тому їх використовують лише для смаження. Натуральні олії чудово підходять для салатів, хумусу та соусів та містять чималу кількість корисних елементів.

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Порівняємо найпопулярніші види олій та оптимальні способи їх використання в кулінарії.

Соняшникова олія

Калорійність: 884 калорій на 100 грамів



Яку олію обрати / Фото Pixabay​

За способом обробки виділяють 3 види соняшникової олії, кожен з яких призначений для різних страв.

Нерафінована – це сира олія добута механічним шляхом. Вона має найбільшу біологічну цінність, бо в такому продукті збереглися усі біологічно цінні компоненти: фосфатиди, токофероли, стерини, фосфоліпіди, вітаміни Е, F і каротин. Її використовують для салатів, термічна обробка такої олії не є бажаною.

Рафінована дезодорована олія – це продукт, який пройшов обробку у вакуум-дезодораторах. Вона може застосовуватися для смаження чи запікання, оскільки повністю втрачає характерний запах внаслідок попередньої обробки.

Рафінована олія – це продукт, який пройшов хімічний процес очистки, що збільшило термін придатності. Така олія принесе менше користі організму, адже значна частина біологічно цінних речовин в процесі рафінації видаляється.

Загалом в олії соняшника міститься комплекс вітамінів A, D, E, а також білок, вуглеводи і корисна речовина лецитин.

Оливкова олія

Калорійність: 884 калорій на 100 грамів

Найкращим варіантом вважається оливкова олія першого віджиму – на її упаковці ви побачите спеціальну позначку – "Extra virgin". Вона вважається однією із найуніверсальніших продуктів, оскільки на ній можна смажити, заправляти нею салати та використовувати для випічки. У оливковій олії міститься велика кількість вітамінів Е і А, D, К, В та мононенасичені жири.

Кокосова олія

Калорійність: 862 калорій на 100 грамів



Переваги кокосової олії​ / Фото Pexels

Ще одним хорошим та відносно доступним варіантом для приготування їжі є кокосова олія. Вона чудово переносить високі температури, володіє нейтральним смаком та запахом та містить унікальний профіль жирних кислот у своєму складі. По суті, кокосова олія є рослинною версією насичених тваринних жирів, проте з приємним бонусом – вона не містить у своєму складі шкідливого холестерину. Жирні кислоти в складі кокосової олії використовуються організмом для синтезу гормонів, зокрема тестостерону.

При смаженні на кокосовій олії важливо не переборщити: 1 – 2 столових ложок буде цілком достатньо, щоб приготувати повноцінну страву.

Як визначити, яке олія найбільш натуральна? В прохолодному місці вона затвердіє, а при поверненні в тепло – розрідиться.

Олія авокадо

Калорійність: 884 калорій на 100 грамів

Цю олію незаслужено рідко використовують в кулінарії. Його отримують способом холодного віджиму з м’якоті авокадо. Така технологія виробництва дає можливість повністю зберегти всі властивості олії: мінерали, вітаміни, кислоти та інші біологічно активні речовини.

Вважається, що олія авокадо прискорює метаболізм, сприяє схудненню, позитивно впливає на якість крові, а хлорофіл в її складі покращує діяльність серцево-судинної та травної систем.

Завдяки приємному смаку та відсутності специфічного запаху, олія активно використовується в середземноморської кухні, зокрема, для обсмажування морепродуктів, курячого м’яса, овочів і риби. При цьому вона не втрачає своїх корисних властивостей через нагрівання.

Лляна олія

Калорійність: 884 калорій на 100 грамів



Корисні олії для смаження​ / Фото Pexels

Попри гіркий смак, лляна олія вважається одним із найкорисніших та затребуваних продуктів для здоров'я. Її регулярний прийом сприяє збереженню здоров'я нервової системи й гостроти зору, а також поліпшенню роботи кишечника.

Воно сприяє схудненню, оскільки нормалізує жировий обмін і очищає організм. Для смаження можна використовувати лише рафіновану олію, проте важливо не перевищувати її дозування.