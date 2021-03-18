Спимо повільно, спимо швидко: все про фази сну людини

Джерело:24 канал
Дефіцит сну негативно впливає на ментальне та фізичне здоров'я, оскільки ми відкидаємо одну з основних його фаз. Сьогодні ми розповімо, якими є фази сну, що відбувається з нашим організмом під час кожної із них та як покращити якість нічного відпочинку.
Вас засмучує думка, що третину життя ми проводимо вві сні? Сон забезпечує належну підтримку нашого фізичного і ментального здоров'я, а тому є однією з найважливіших складових нашого життя. На його якість впливає значна кількість факторів, зокрема наші харчові звички і навіть температура у спальні.
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Нам здається, що коли ми спимо, з нами нічого особливого не відбувається. Але це не так. Під час сну у нашому організмі проходить безліч хімічних реакцій і процесів та продовжують активно працювати окремі ділянки мозку. Саме тому достатнья кількість сну чи, навпаки – його брак, значно впливають на стан нашого здоров’я і загальне самопочуття.
Сон впливає на стан нашого здоров’я / Фото Isorepublic
Під час сну організм відпочиває та відновлюється. Завдяки повноцінному сну ми можемо справлятися зі стресом і приймати правильні та виважені рішення протягом дня. Саме сон допомагає нашому організму повернути втрачені функції після перенесеної хвороби. Своєю чергою, недостатня кількість сну може призвести до багатьох проблем із здоров’ям, а також негативно вплинути на наші почуття і думки.
Під час сну організм проходить через дві головні фази: нешвидкого руху очей ("фазу повільного сну") та фазу швидкого руху очей ("фазу швидкого сну"), які чергуються між собою. Під час цих фаз в організмі відбуваються різні процеси.
Хоча наукових досліджень на цю тему проведено чимало, вчені й надалі вивчають явище сну, а також його вплив на організм. Попри те, що наука вже багато знає про сон, значна кількість явищ досі залишається загадкою.
Відомо, що мозок бере активну участь у кожному циклі сну. Нейромедіатори – біологічно активні хімічні речовини, які допомагають передавати електричні імпульси між нервами, взаємодіючи з нейронами (нервовими клітинами) двох типів, спрацьовують як "вмикачі" сну:
Сон впливає на всі системи організму / Фото Reshot
Під час сну мозок проходить природні цикли своєї активності.
Існує 4 cтадії сну, які поділяються на 2 фази:
Під час сну організм проходить цикл, який починається з першої стадії фази повільного сну, далі йдуть інші стадії цієї ж фази, після чого наступає фаза швидкого сну. Далі розпочинається новий цикл, знову ж таки – з першої стадії.Повний цикл триває від 90 до 110 хвилин.
Перша фаза швидкого сну не є тривалою, однак протягом ночі кожна наступна фаза швидкого сну продовжується у часі, а сон – стає більш поверхневим.
Цикли сну можуть відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму людини і періоду ночі, а також залежати від великої кількості інших факторів – віку, споживання алкоголю тощо.
|
|
Фази сну
|
Інші назви
|
Нормальна протяжність
|
Стадія 1
|
Фаза повільного сну
|
N1
|
1 – 5 хвилин
|
Стадія 2
|
Фаза повільного сну
|
N2
|
10 – 60 хвилин
|
Стадія 3
|
Фаза повільного сну
|
N3, Повільно-хвильовий сон (SWS), дельта-сон, глибокий сон
|
20 – 40 хвилин
|
Стадія 4
|
Фаза швидкого сну
|
швидкий сон
|
10 – 60 хвилин
У 2007 році Американська академія медицини сну (AASM) оновила класифікацію стадій сну. До цього більшість експертів виділяли 5 стадій.
Все про стадії сну / Фото Pexels
Стадія 1/N1
Стадія 1 є стадією дрімоти і триває вона від 1 – 5 хвилин. Під час цієї стадії організм повністю не розслабляється, однак діяльність тіла і мозку починає сповільнюватися. Спостерігаються короткочасні рухи тіла (посмикування). Дещо змінюється мозкова активність, що пов’язано із засинанням. Під час цієї стадії людину легко розбудити, однак якщо її не турбувати, дуже швидко наступить стадія 2. А якщо не турбувати протягом усієї ночі, стадія 1 у всіх наступних циклах сну буде дуже короткою.
Під час цієї стадії:
Стадія 2/N2
Протягом стадії 2 організм входить у більш розслаблений стан. Температура тіла знижується, м’язи розслабляються, дихання і серцебиття сповільнюється, очі перестають рухатися. Діяльність мозку загалом сповільнюється, однак фіксуються певні спалахи активності, які допомагають організму не прокидатися через зовнішні подразники.
Протягом першого циклу сну, стадія 2 триває 10 – 25 хвилин, але кожна наступна буде довшою. У загальній сукупності людина проводить у стадії 2 половину часу, відведеного на сон.
Під час цієї стадії:
Стадія 3/N3
На стадії 3 (заключній стадії фази повільного сну) настає глибокий сон, під час якої людину важко розбудити. М’язовий тонус, пульс і частота дихання ще більше знижуються, оскільки тіло ще більше розслабляється. Мозок у цей період працює у режимі дельта-хвиль, тому цю стадію також називають дельта-сном або повільно-хвильовим сном (SWS). Вчені переконані, що ця стадія є ключовою для відновлення організму та його росту (мається на увазі, у дітей і підлітків). Під час стадії 3 відбувається зміцнення імунної системи та інші ключові для організму процеси.
Незважаючи на те, що мозкова активність знижена, дослідження демонструють, що глибокий сон сприяє проникливому мисленню, креативності і зміцненню пам’яті.
У першій половині ночі людина більшість часу проводить у глибокому сні. Під час перших циклів сну стадія 3 зазвичай триває 20 – 40 хвилин. Якщо сон не переривати, ці стадії стають коротшими і більше часу починає займати фаза швидкого сну.
Під час цієї стадії:
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Стадія 4
Під час фази швидкого сну активність мозку зростає майже до того рівня, який спостерігається тоді, коли людина не спить. У цей же час тіло перебуває у стані атонії (тимчасового паралічу м’язів) за винятком м’язів очей і м’язів, задіяних у процесі дихання. Незважаючи на те, що очі є закритими, збоку можна зауважити, що вони швидко рухаються. Фаза швидкого сну, на думку науковців, є необхідною для підтримки когнітивних функцій мозку, таких як пам’ять, навчання і творчість.
Під час фази швидкого сну людина бачить різноманітні сни, що пояснюється значним підвищенням мозкової активності. Сни можуть виникати на будь-якій зі стадій сну, однак вони рідше з’являються і є менш інтенсивними у фазі повільного сну. За нормальних обставин людина не входить у фазу швидкого сну, допоки не мине щонайменше 90 хвилин після того, як вона заснула. Протягом ночі фази швидкого сну стають довшими, особливо у другій половині ночі. Перша фаза швидкого сну може тривати лише кілька хвилин, а більш пізні фази – майже годину. Загалом у дорослої людини фаза швидкого сну може займати приблизно 25% часу сну.
Під час цієї стадії:
Вони допомагають мозку та всьому організмові повноцінно відновлюватися та розвиватися. Нестача глибокого сну і фази швидкого сну може стати причиною значних проблем зі здоров’ям, зокрема порушень когнітивних здібностей, психічного стану та емоційної стабільності.
Для кращого сну – розслабляйтеся перед тим, як йти у ліжко / Фото Reshot
Щоб ваш сон був здоровий і ви прокидалися, сповненим життєвої енергії: