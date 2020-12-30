Згідно з даними нового дослідження, наприкінці ночі нам сняться максимально емоційні та гіперасоціативні сни. Розповідаємо чому це відкриття корисне для розуміння наших бажань та емоцій.

Нещодавнє дослідження за участю 68 добровольців показало, як змінюються наші сновидіння, відповідно до фази сну, повідомляє Корисно 24. Повільна фаза консолідує пам'ять, а швидкий сон – здатен регулювати емоції та стимулювати творчість.

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Хід експерименту



Як сон впливає на креативність / Фото Pexels

Протягом дводенного експерименту, добровольці прокидалися 4 рази протягом ночі та записували на диктофон те, що їм приснилося протягом 2-х годин сну.

За 8 пробуджень, кожен учасник записав в середньому 5 повноцінних снів.

Наступного ранку учасники експерименту прослухали свої записи та заповнили спеціальну форму з конкретними питаннями щодо змісту та емоційного наповнення почутого. Згідно з анкетами, сни, які виникали посеред ночі були більш реалістичними та стосувалися роботи, навчання та рутинних процесів. Те, що снилося учасникам глибокою ніччю та під ранок, показувало їх мрії, переживання та прагнення, при цьому, все це відбувалося в метафоричній та навіть химерній формі.

Висновки

Детальніше вивчення питання може допомогти встановити, як фази сну впливають на когнітивні навички та творчий потенціал людини. Якщо експерименти продовжаться – через якийсь час ми зможемо розуміти, в який час найкраще пробуджуватися для ефективного запам'ятовування чи креативної роботи.