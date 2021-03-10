Що таке спіруліна: інгредієнт для зміцнення імунітету, гарної фігури та "вічної молодості"

Завдяки високому вмісту поживних речовин, спіруліну називають "зеленим м’ясом". Її активно включають у своє меню професійні спортсмени, люди, які дбають про свою фігуру (зокрема балерини та моделі), а також пацієнти з анемією. У чому секрет спіруліни? Як вона діє на наш організм? Про це – далі.
Спіруліна – це синьо-зелена мікроводорість з виду ціанобактерій. У цілому вигляді її не споживають – лише у формі таблеток або порошку, який найчастіше додають до "зелених" (фруктових або овочевих) коктейлів та смузі. Спіруліна також входить до складу різноманітних біодобавок і косметичних засобів. Окремо з порошку спіруліни можна робити поживні маски для обличчя, тіла і волосся.
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Спіруліна насправді – не новий "суперфуд". Її споживали ще ацтеки. Сьогодні цей необроблений натуральний продукт імпортується до різних куточків світу з Мексики та країн Африки. Лідерами за споживанням є США, де спіруліна має підвищений попит через здатність нормалізувати вагу тіла.
Що таке спіруліна / Фото Pixabay
Правильне функціонування організму ця водорість забезпечує завдяки вмісту у ній цілого ряду вітамінів, мінералів та хлорофілу, який називають "еліксиром молодості". Не дивно, що останнім часом спіруліна здобула таку популярність. Вчені стверджують: якби її вирощували у промислових масштабах, нею можна було б нагодувати цілий світ!
Що входить до складу цієї водорості
- Спіруліна на 50 – 75% складається з білка. У 100 грамах цього суперпродукту білка у 3 – 4 рази більше, ніж… у 100 грамах м'яса! Слід наголосити, що цей білок містить комплекс з 18 амінокислот – тих, яких потребує наш організм і які він не може продукувати самотужки. Ось чому спіруліна посідає чільне місце у раціоні професійних спортсменів, а також вегетаріанців та веганів.
- Омега-3 і омега-6 поліненасичені жирні кислоти, які є надзвичайно важливими для правильного росту клітин, роботи мозку та серцево-судинної системи. Організм їх також не виробляє самостійно.
- Бета-каротин. Згідно з дослідженнями, спіруліна містить у 36 разів більше цього попередника вітаміну А, ніж морква!
- Вітаміни групи В, у тому числі В1, В2 (у кількості у 20 разів більшій, ніж в інших продуктах, що його містять), В6, В9 (фолієву кислоту) та В12.
- Мінерали: залізо, кальцій, калій, селен, магній, натрій, фосфор і хром, які легко засвоюються організмом.
- Вітаміни А, С, D, Е та К, які, крім виконання багатьох інших функцій, захищають клітинні мембрани від дії вільних радикалів, що прискорюють процеси старіння.
- Лінолева кислота.
- Біофлавоноїди – природні компоненти, які підтримують роботу імунної системи.
- Фітоцианін – синьо-зелений пігмент, який надає водорості специфічне забарвлення. Вважається, що він володіє детоксикаційними і протизапальними властивостями.
Спіруліна: 13 корисних властивостей
Корисні властивості спіруліни / Фото Pixabay
- Зміцнює імунітет, попереджає та усуває запальні процеси в організмі.
- Знижує рівень "поганого" холестерину і глюкози у крові.
- Запобігає розвиткові артеріальної гіпертензії, атеросклерозу та, відповідно, інсульту.
- Збільшує вироблення червоних кров'яних тілець (еритроцитів), допомагаючи швидше здолати анемію.
- Позитивно впливає на стан волосся й нігтів, уповільнює темпи старіння організму.
- Як сильний антиоксидант, володіє протираковими властивостями.
- Підтримує нормальний мікробний баланс у кишечнику, гальмує ріст грибків, бактерій і дріжджів у ньому.
- Захищає печінку від наслідків недотримання дієти та надмірного споживання алкоголю.
- Нормалізує обмін йоду в організмі, підтримуючи на належному рівні роботу щитоподібної залози.
- Сприяє очищенню організму від токсинів.
- Усуває неприємний запах із рота.
- Допомагає схуднути (знижує апетит, надовго забезпечуючи відчуття ситості).
- Додає енергії (зранку може цілком замінити традиційну каву).
Проте ефективною є лише за умови регулярного споживання!
Перед тим як почати споживати спіруліну, проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом, особливо якщо ви людина старшого віку або у вас є хронічні недуги. Якщо приймаєте окремі препарати (наприклад, розріджувачі крові або імуносупресанти) або у вас є аутоімунні захворювання (хворієте на ревматоїдний артрит, розсіяний склероз тощо), спіруліна може бути вам протипоказана.
Спіруліна протипоказана
- вагітним жінкам;
- годуючим матерям;
- дітям;
- хворим на фенілкетонурію.
Купуйте спіруліну в аптеках і спеціалізованих магазинах. Вживання в їжу неочищеного продукту може завдати більшої шкоди ніж користі та призвести до серйозного отруєння, що проявиться болем у животі, нудотою, блювотою, зневодненням організму і може призвести до шоку та навіть смерті!
Якщо у вас виникли такі симптоми як біль у м'язах, головний біль, почервоніння обличчя та/або надмірна пітливість, це може сигналізувати про підвищену чутливість до спіруліни. Від подальшого споживання цього продукту доведеться відмовитися.
В якій кількості споживати спіруліну
Як правильно вживати спіруліну / Фото Pinterest
Запитайте у свого лікаря. Крім того, ця інформація повинна бути вказана на упаковці продукту. Доза залежить від віку, ваги і стану здоров'я людини.
Протеїнова "бомба"*
Інгредієнти:
- дві жменьки капуста Кале (свіжої або мороженої);
- один спілий банан;
- яблуко;
- 1 чайна ложка порошку спіруліни;
- ½ чайна ложка кориці;
- склянка чистої питної або кокосової води.
- Вимийте листя капусти Кале.
- Зніміть шкірку з фруктів.
- Змішайте всі інгредієнти у блендері.
Зелене смузі з полуницею
Інгредієнти:
- 10 – 12 свіжих ягід полуниці;
- жменя свіжого листя шпинату;
- 2 чайні ложки подрібнених ягід асайї;
- 1 чайна ложка порошку спіруліни;
- 1 чайна ложка порошку хлорели (також водорість та популярний суперфуд);
- 1 столова ложка кокосової олії;
- склянка чистої питної або кокосової води.
- Помийте полуницю у проточній воді і почистіть ягоди від плодоніжок.
- Подрібніть всі інгредієнти у блендері до кремоподібної консистенції.