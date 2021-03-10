Що таке спіруліна: інгредієнт для зміцнення імунітету, гарної фігури та "вічної молодості"

Завдяки високому вмісту поживних речовин, спіруліну називають "зеленим м’ясом". Її активно включають у своє меню професійні спортсмени, люди, які дбають про свою фігуру (зокрема балерини та моделі), а також пацієнти з анемією. У чому секрет спіруліни? Як вона діє на наш організм? Про це – далі.

Спіруліна – це синьо-зелена мікроводорість з виду ціанобактерій. У цілому вигляді її не споживають – лише у формі таблеток або порошку, який найчастіше додають до "зелених" (фруктових або овочевих) коктейлів та смузі. Спіруліна також входить до складу різноманітних біодобавок і косметичних засобів. Окремо з порошку спіруліни можна робити поживні маски для обличчя, тіла і волосся.

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Спіруліна насправді – не новий "суперфуд". Її споживали ще ацтеки. Сьогодні цей необроблений натуральний продукт імпортується до різних куточків світу з Мексики та країн Африки. Лідерами за споживанням є США, де спіруліна має підвищений попит через здатність нормалізувати вагу тіла.



Що таке спіруліна​ / Фото Pixabay

Правильне функціонування організму ця водорість забезпечує завдяки вмісту у ній цілого ряду вітамінів, мінералів та хлорофілу, який називають "еліксиром молодості". Не дивно, що останнім часом спіруліна здобула таку популярність. Вчені стверджують: якби її вирощували у промислових масштабах, нею можна було б нагодувати цілий світ!

Що входить до складу цієї водорості

Спіруліна на 50 – 75% складається з білка. У 100 грамах цього суперпродукту білка у 3 – 4 рази більше, ніж… у 100 грамах м'яса! Слід наголосити, що цей білок містить комплекс з 18 амінокислот – тих, яких потребує наш організм і які він не може продукувати самотужки. Ось чому спіруліна посідає чільне місце у раціоні професійних спортсменів, а також вегетаріанців та веганів.

Слід наголосити, що цей білок містить комплекс з 18 амінокислот – тих, яких потребує наш організм і які він не може продукувати самотужки. Ось чому спіруліна посідає чільне місце у раціоні професійних спортсменів, а також вегетаріанців та веганів. Омега-3 і омега-6 поліненасичені жирні кислоти , які є надзвичайно важливими для правильного росту клітин, роботи мозку та серцево-судинної системи. Організм їх також не виробляє самостійно.

, які є надзвичайно важливими для правильного росту клітин, роботи мозку та серцево-судинної системи. Організм їх також не виробляє самостійно. Бета-каротин. Згідно з дослідженнями, спіруліна містить у 36 разів більше цього попередника вітаміну А, ніж морква!

Згідно з дослідженнями, спіруліна містить у 36 разів більше цього попередника вітаміну А, ніж морква! Вітаміни групи В , у тому числі В1, В2 (у кількості у 20 разів більшій, ніж в інших продуктах, що його містять), В6, В9 (фолієву кислоту) та В12.

, у тому числі В1, В2 (у кількості у 20 разів більшій, ніж в інших продуктах, що його містять), В6, В9 (фолієву кислоту) та В12. Мінерали : залізо, кальцій, калій, селен, магній, натрій, фосфор і хром, які легко засвоюються організмом.

: залізо, кальцій, калій, селен, магній, натрій, фосфор і хром, які легко засвоюються організмом. Вітаміни А, С, D, Е та К, які, крім виконання багатьох інших функцій, захищають клітинні мембрани від дії вільних радикалів, що прискорюють процеси старіння.

які, крім виконання багатьох інших функцій, захищають клітинні мембрани від дії вільних радикалів, що прискорюють процеси старіння. Лінолева кислота.

Біофлавоноїди – природні компоненти, які підтримують роботу імунної системи.

– природні компоненти, які підтримують роботу імунної системи. Фітоцианін – синьо-зелений пігмент, який надає водорості специфічне забарвлення. Вважається, що він володіє детоксикаційними і протизапальними властивостями.

Спіруліна: 13 корисних властивостей



Корисні властивості спіруліни / Фото Pixabay

Зміцнює імунітет, попереджає та усуває запальні процеси в організмі. Знижує рівень "поганого" холестерину і глюкози у крові. Запобігає розвиткові артеріальної гіпертензії, атеросклерозу та, відповідно, інсульту. Збільшує вироблення червоних кров'яних тілець (еритроцитів), допомагаючи швидше здолати анемію. Позитивно впливає на стан волосся й нігтів, уповільнює темпи старіння організму. Як сильний антиоксидант, володіє протираковими властивостями. Підтримує нормальний мікробний баланс у кишечнику, гальмує ріст грибків, бактерій і дріжджів у ньому. Захищає печінку від наслідків недотримання дієти та надмірного споживання алкоголю. Нормалізує обмін йоду в організмі, підтримуючи на належному рівні роботу щитоподібної залози. Сприяє очищенню організму від токсинів. Усуває неприємний запах із рота. Допомагає схуднути (знижує апетит, надовго забезпечуючи відчуття ситості). Додає енергії (зранку може цілком замінити традиційну каву).

Проте ефективною є лише за умови регулярного споживання!

Перед тим як почати споживати спіруліну, проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем чи терапевтом, особливо якщо ви людина старшого віку або у вас є хронічні недуги. Якщо приймаєте окремі препарати (наприклад, розріджувачі крові або імуносупресанти) або у вас є аутоімунні захворювання (хворієте на ревматоїдний артрит, розсіяний склероз тощо), спіруліна може бути вам протипоказана.

Спіруліна протипоказана

вагітним жінкам;

годуючим матерям;

дітям;

хворим на фенілкетонурію.

Купуйте спіруліну в аптеках і спеціалізованих магазинах. Вживання в їжу неочищеного продукту може завдати більшої шкоди ніж користі та призвести до серйозного отруєння, що проявиться болем у животі, нудотою, блювотою, зневодненням організму і може призвести до шоку та навіть смерті!

Якщо у вас виникли такі симптоми як біль у м'язах, головний біль, почервоніння обличчя та/або надмірна пітливість, це може сигналізувати про підвищену чутливість до спіруліни. Від подальшого споживання цього продукту доведеться відмовитися.

В якій кількості споживати спіруліну



Як правильно вживати спіруліну / Фото Pinterest

Запитайте у свого лікаря. Крім того, ця інформація повинна бути вказана на упаковці продукту. Доза залежить від віку, ваги і стану здоров'я людини.

Рецепти "зелених" коктейлів зі спіруліною

Протеїнова "бомба"*

Інгредієнти:

дві жменьки капуста Кале (свіжої або мороженої);

один спілий банан;

яблуко;

1 чайна ложка порошку спіруліни;

½ чайна ложка кориці;

склянка чистої питної або кокосової води.

Вимийте листя капусти Кале. Зніміть шкірку з фруктів. Змішайте всі інгредієнти у блендері.

Зелене смузі з полуницею

Інгредієнти:

10 – 12 свіжих ягід полуниці;

жменя свіжого листя шпинату;

2 чайні ложки подрібнених ягід асайї;

1 чайна ложка порошку спіруліни;

1 чайна ложка порошку хлорели (також водорість та популярний суперфуд);

1 столова ложка кокосової олії;

склянка чистої питної або кокосової води.