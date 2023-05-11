Смертельна спрага: сухість у роті свідчить про небезпечну недугу

Чимало людей плутають сухість у роті та проблеми зі зволоженням організму, помилково вважаючи перше наслідком другого.

Проте бажання поповнити запаси рідини в організмі може мати геть інші передумови та свідчити про небезпечну недугу.

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Чому виникає сухість у роті

Головним поясненням виникнення відчуття сухості у роті є брак слини. Недостатнє зволоження ротової порожнини не лише викликає дискомфорт, але й стає чудовою причиною для розвитку поганої мікрофлори.

Якщо ви також недооцінювали роль слини, спішимо пояснити, для чого ж вона взагалі потрібна. Річ у тому, що саме слина відповідає за гігієну рота: вона очищає порожнину від бактерій, що й допомагає запобігти утворенню нальоту на зубах.

З меншою кількістю слини зуби стають більш вразливими до карієсу, а м'які тканини у роті стають чутливими та сприйнятливими до інфекції,

– пояснює стоматолог Аманда Шихан.



Сухість у роті свідчить про небезпечні хвороби / Фото Pexels

На перший погляд несерйозна проблема сухості ротової порожнини може свідчити про супутні проблеми. Почнемо з простого – спровокувати її може прийом ліків або ж стрес. Ці причини можна легко ліквідувати і забути про проблему. Проте існують дослідження, які доводять, що сухість є ознакою небезпечних недуг: діабету, раку та аутоімунних захворювань.

Спробувати полегшити неприємні відчуття може правильна гігієна ротової порожнини та вживання достатньої кількості води. Також не забувайте про профілактичні відвідування стоматолога.

Дієві способи позбутись відчуття спраги: