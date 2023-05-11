Найкраще їсти за 3 – 4 години до сну. Цього інтервалу треба дотримуватись. Дієтологиня Світлана Фус розповіла, чому це так важливо.

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Коли не треба їсти ввечері

Така рекомендація пов'язана з гормональною системою нашого організму та роботою травної системи. Для сну важливі мелатонін і соматотропний гормон. Але злагоджена робота цих гормонів можлива лише при дотриманні режиму харчування і режиму сну (засинати бажано до 23:00).

Підшлункова залоза має зменшувати свою активність до 21:00, щоб рівень інсуліну зумів нормалізувати кількість глюкози в крові до сну. Водночас на перетравлення необхідно близько 3 – 4 годин. Все залежить від обраних вами продуктами.



Годину вечері треба обирати правильно / Фото Pexels

Враховуючи це, можна зрозуміти, що найкраще вечеряти о 19:00 чи о 20:00. Це буде корисно для людей, які бажають скинути зайві кілограми чи просто почуватись здоровими.

Вечеря повинна давати відчуття ситості й бути комфортною для шлунково-кишкового тракту. За класикою жанру на вечерю я рекомендую білок (рибу м'ясо птиці, яйця) та овочі,

– наголошує дієтологиня.

Інколи для ситості ви можете додавати кашу чи цільнозерновий хліб. Щодо круп, то найкраще обирати ті, які мають низький глікемічний індекс, наприклад гречку чи кіноа.