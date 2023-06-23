Ці два суперпродукти треба з'їсти цього літа

Підтримати організм у гарній та здоровій формі вам допоможе збалансований раціон. Аби догодити своєму вимогливому тілу широким спектром вітамінів, варто адаптувати харчування під сезонні плоди.

На щастя, вже цього літа ви можете зловити кілька продуктів, щоденне споживання яких підтримає ваше здоров'я та імунну систему.

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Які продукти варто їсти вже зараз

Волоські горіхи

Цей універсальний продукт смакує багатьом, а експериментувати на кухні з ним можна досхочу. Згодиться він і до смачної вівсянки на сніданок, і в улюблений пиріг, і у літній салат чи просто як окремий перекус. Цей потужний суперпродукт може творити чудеса для вашого тіла та мозку.

Волоські горіхи багаті омега-3 жирними кислотами, вітаміном Е та цинком, які зберігають клітини здоровими, захищаючи їх від окислювального пошкодження та зменшуючи запалення,

– каже дієтологиня Алісія Гелвін.

Цінний склад має унікальний вплив на вільні радикали і захищає організм від головного передвісника старіння. До того ж продукт лікарі пов'язують зі зниженням рівня холестерину, що допомагає запобігти серцевим захворюванням. Дослідження також показали, що невелика доза горішків нормалізує артеріальний тиск та пришвидшує метаболізм.



Горіхи корисні для здоров'я / Фото Pexels

Ягоди

Цими смаколиками переповнені холодильники багатьох у літній сезон. Така закуска – найкраща альтернатива солодощам із додаванням цукру: вона допомагає не лише вгамувати смакові бажання, але й принесе користь організму. Головна перевага – антиоксиданти, які першими стають у боротьбу з віковими змінами.

Антиоксиданти – це поживні компоненти, які допомагають поглинати вільні радикали. Вільні радикали можуть спричинити пошкодження ДНК, старити шкіру та сприяти запаленню – усе це стає важливішим для боротьби з віком,

– повідомляє експертка.

Склад ягід також переповнений клітковиною. Вона стане вашою союзницею під час схуднення та може покращити інші важливі функції в організмі, зокрема роботу кишківника.