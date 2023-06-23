Эти два суперпродукта нужно съесть этим летом

Поддержать организм в хорошей и здоровой форме вам поможет сбалансированный рацион. Чтобы ублажить свое требовательное тело широким спектром витаминов, следует адаптировать питание под сезонные плоды.

К счастью, уже этим летом вы можете поймать несколько продуктов, ежедневное потребление которых поддержит ваше здоровье и иммунную систему.

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Какие продукты следует есть уже сейчас

Грецкие орехи

Этот универсальный продукт нравится многим, а экспериментировать на кухне с ним можно вволю. Пригодится он и к вкусной овсянке на завтрак, и в любимый пирог, и в летний салат или просто как отдельный перекус. Этот мощный суперпродукт может творить чудеса для вашего тела и мозга.

Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, витамином Е и цинком, которые сохраняют клетки здоровыми, защищая их от окислительного повреждения и уменьшая воспаление,

– говорит диетология Алисия Гелвин.

Ценный состав оказывает уникальное влияние на свободные радикалы и защищает организм от главного предвестника старения. К тому же продукт врачи связывают со снижением уровня холестерина, что помогает предотвратить сердечные заболевания. Исследования также показали, что небольшая доза орешков нормализует АД и ускоряет метаболизм.



Орехи полезные для здоровья / Фото Pexels

Ягоды

Этими вкусностями переполнены холодильники многих летом. Такая закуска – лучшая альтернатива сладостям с добавлением сахара: она помогает не только унять вкусовые желания, но и принесет пользу организму. Главное преимущество – антиоксиданты, которые первыми становятся к борьбе с возрастными изменениями.

Антиоксиданты – это питательные компоненты, помогающие поглощать свободные радикалы. Свободные радикалы могут вызвать повреждение ДНК, устаревать кожу и способствовать воспалению – все это становится важнее для борьбы с возрастом,

– сообщает эксперт.

Состав ягод также переполнен клетчаткой. Она станет вашей союзницей во время похудения и может улучшить другие важные функции в организме, включая работу кишечника.