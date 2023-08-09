Неймовірна користь: ось чому вам варто їсти сушене манго

На прилавках супермаркетів завжди є сушене манго, втім ми навіть не здогадуємося про його користь.

Сушені манго — це обезводнена форма свіжого манго. Сушені манго такі ж смачні і корисні, як свіжі.

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Для профілактики раку

Сушені манго відомі як найкращий фрукт для профілактики раку. Різні дослідження довели, що сушені манго багаті на поліфеноли, які запобігають раку. Поліфенол вбиває ракові клітини та захищає вас від раку.

Покращує енергію

Якщо ви шукаєте природне джерело енергії – робіть ставку на манго. Фрукт містить натуральний цукор, який забезпечить вас енергією.

Покращує здоров’я шкіри

Сушені манго містять вітамін А, який корисний для шкіри. Він берігає шкіру здоровою та надає їй сяйва, а також запобігає зневодненню та сухості.

Також вітамін А уповільнює процес старіння та запобігає появі зморшок. Якщо ви хочете мати здорову і сяючу шкіру, додайте до свого раціону сушені манго.



Cушене манго дуже корисне / Фото з Healthier Steps

Знімає депресію і тривогу

У сушених манго міститься магній, який допомагає впоратися з депресією та занепокоєнням.

Покращують зір

Сушені манго містять велику кількість бета-каротину, який є антиоксидантом. Вони покращують зір, зменшують дегенерацію жовтої плями та уповільнюють розвиток катаракти.

Сприяє зниженню ваги

Якщо ви хочете підтримувати здорову вагу, то краще додайте до свого раціону сушені манго замість солодких закусок.

Допомагає травленню

Сушені манго багаті на харчові волокна, що полегшує травлення. Також сушене манго допоможе полегшити симптоми запорів та діареї та збалансувати рівень бактерій у кишечнику.